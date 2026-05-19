«Зенит» вернулся в Петербург с чемпионским трофеем РПЛ

Игроки и тренеры «Зенита» вернулись в Санкт‑Петербург из Ростова-на-Дону после победы в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Команда Сергея Семака 17 мая обеспечила себе золотые медали, с минимальным счетом обыграв «Ростов» в 30-м туре (1:0) и опередив «Краснодар» на два очка в турнирной таблице.
Для «Зенита» это 11-й титул чемпиона России (рекорд).
Самолет с игроками «Зенита» приземлился в понедельник вечером в аэропорту Пулково. Команда на автобусе золотого цвета с открытым верхом отправилась на Малую Конюшенную улицу, где пройдет праздник в честь чемпионства.