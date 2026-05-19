Галицкий поздравил «Краснодар» с серебряными медалями РПЛ

«Быки» по итогам 30 туров уступили победившему в РПЛ «Зениту» 2 очка.
«Серебряные медали — это медали. И наконец-то Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром, он заслужил это. И Эдо Сперцян Доказал свой класс, с большим отрывом стал лучшим распасовщиком чемпионата», — сказал Галицкий в видео из раздевалки после игры 30-го тура РПЛ против «Оренбурга» (3:0), опубликованном пресс-службой «Краснодара».
«Краснодар» в сезоне-2024/25 становился чемпионом России.
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
17.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Ильдар Ахметзянов
Голы
Краснодар
Кевин Ленини
(Джованни Гонсалес)
36′
Джон Кордоба
(Жоау Батчи)
63′
Эдуард Сперцян
88′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
40′
3
Тормена
6
Кевин Ленини
20
Джованни Гонсалес
84′
5
Жубал
11
Жоау Батчи
84′
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
77′
23
Хуан Мануэль Боселли
4
Диего Коста
84′
90
Дэвид Мозес Кобнан
66
Дуглас Аугусту
64′
53
Александр Черников
Оренбург
1
Богдан Овсянников
2
Станислав Поройков
3
Данила Ведерников
16
Хорди Томпсон
40′
6
Джон Алекс Паласиос
74′
4
Данила Хотулев
15′
20
Дмитрий Рыбчинский
57′
22
Павел Горелов
27
Ренат Голыбин
58′
8
Дамиан Пуэбла
30
Гедеон Гузина
69′
78
Руслан Куль
57
Евгений Болотов
84′
33
Ираклий Квеквескири
37
Ду Кейрос
69′
19
Алешандре Жезус
Статистика
Краснодар
Оренбург
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
22
8
Удары в створ
10
2
Угловые
5
3
Фолы
7
16
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
