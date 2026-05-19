Синие шапки-ушанки, шоколадная медаль и танцы в автобусе: как «Зенит» праздновал чемпионство в Санкт-Петербурге

В понедельник, 18 мая, «Зенит» вернулся в Санкт-Петербург после победы над «Ростовом» в гостевом матче 30-го тура РПЛ (1:0) и сразу же из аэропорта на чемпионском автобусе отправился отмечать титул. Рассказываем, как это было.
«Наш кубка!»
Из самолета футболисты выходили все в тех же золотых футболках, в которых накануне отмечали победу в Ростове. Кубок нес Дуглас Сантос, выкрикивая на уверенном русском: «Это наш! Это наш кубка!».
Как признался защитник Игорь Дивеев, перелет у команды получился веселый. «Фоткались с кубком, с медалями, друг с другом, с бразильцами и с русскими, с женами, с тренерским штабом — со всеми. Остались ли силы? Ну, добираться из Ростова было не так легко. А по поводу эмоций — это мое первое чемпионство, для меня это впервые, даже не могу передать словами. Сейчас вот в первый раз поеду на чемпионском автобусе. Потом расскажу, каково это», — пообещал Дивеев.
Автобус ждал команду на выходе из аэропорта, где футболистов встречала толпа фанатов. Песни начались уже там. А Максим Глушенков так расщедрился, что подарил одной из болельщиц свою медаль. Правда, шоколадную. Журналистам он признался: до сих пор не верит в чемпионство.
«Поскольку тяжелая дорога была. А так в принципе празднуем всем Петербургом! Все счастливы! Нужно с этим чуть-чуть в спокойной обстановке побыть, осмыслить. А пока мы просто отдыхаем и наслаждаемся моментом», — сказал Глушенков.
Гулянья на Малой Конюшенной
Автобус с веселыми песнями и плясками отправился на Малую Конюшенную улицу, где «Зенит» ждало еще большее число болельщиков. Они собрались за несколько часов до прибытия команды и прекрасно проводили там время, участвуя в развлекательной программе, специально подготовленной сине-бело-голубыми.
На сцене команду встретили бурными аплодисментами. А слово, конечно же, взял главный тренер «Зенита» Сергей Семак, который традиционно был сдержан в своих эмоциях.
«Сам ход чемпионской гонки — это, конечно, интрига, которая держала всех болельщиков в напряжении практически до последней минуты. Прекрасный чемпионат. Третий год подряд мы боремся до конца, очень напряженная борьба. В этом сезоне в серьезной конкуренции с “Краснодаром” мы смогли победить. Я поздравляю город, болельщиков с возвращением кубка в Санкт-Петербург. Я рад, что в этом году будет хорошее настроение в городе на Неве», — сказал Семак.
Дальше же началось веселье. Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков в шутку украл кубок и размахивал им из окна соседнего здания под скандирования диктора: «Чемпионы! Чемпионы!».
Футболистам раздали синие шапки-ушанки и другие головные уборы: все остались довольны, особенно улыбался Александр Соболев. Без символики клуба не остался даже памятник Николаю Гоголю, который расположен на улице — на него надели зенитовский шарф.
А после начались песни и танцы с болельщиками на сцене. Под композицию «Оп, давай, давай» зажигали не только взрослые, но и дети игроков «Зенита».
Завершилось мероприятие ближе к 10 часам вечера. Но болельщики еще долго после этого не расходились, продолжая бурное веселье.
Максим Слекишин