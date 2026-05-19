Синие шапки-ушанки, шоколадная медаль и танцы в автобусе: как «Зенит» праздновал чемпионство в Санкт-Петербурге

Как признался защитник Игорь Дивеев, перелет у команды получился веселый. «Фоткались с кубком, с медалями, друг с другом, с бразильцами и с русскими, с женами, с тренерским штабом — со всеми. Остались ли силы? Ну, добираться из Ростова было не так легко. А по поводу эмоций — это мое первое чемпионство, для меня это впервые, даже не могу передать словами. Сейчас вот в первый раз поеду на чемпионском автобусе. Потом расскажу, каково это», — пообещал Дивеев.