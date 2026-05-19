Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
21:30
Борнмут
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.64
X
4.48
П2
1.68
Футбол. Англия
22:15
Челси
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.86
П2
4.00
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Монако
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
П1
X
П2

«Зенит» пожелал удачи Дугласу Сантосу и Луису Энрике на ЧМ-2026

«Зенит» отреагировал на включение игроков команды Дугласа Сантоса и Луиса Энрике в состав сборной Бразилии для участия в финальном турнире чемпионата мира-2026.

«Зенит» отреагировал на включение игроков команды Дугласа Сантоса и Луиса Энрике в состав сборной Бразилии для участия в финальном турнире чемпионата мира-2026.

«Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти определил перечень игроков, которые отправятся на главный футбольный турнир в США. В него вошли капитан “Зенита” Дуглас Сантос и атакующий полузащитник сине-бело-голубых Луис Энрике. Удачи, парни!» — сообщает Telegram-канал команды.

Дуглас Сантос и Луис Энрике едут на ЧМ-2026. Анчелотти сделал Бразилию счастливой, вызвав Неймара.

Финальный турнир чемпионата мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Бразилии по итогам жеребьевки попала в группу C вместе с Марокко, Гаити и Шотландией.

32-летний Сантос дебютировал в сборной в мае 2016 года, сыграл в общей сложности в пяти матчах. 25-летний Луис Энрике в 13 встречах за национальную команду забил два гола и отдал три результативные передачи. Он дебютировал в сентябре 2024 года.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.