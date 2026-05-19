«Зенит» пожелал удачи Дугласу Сантосу и Луису Энрике на ЧМ-2026

«Зенит» отреагировал на включение игроков команды Дугласа Сантоса и Луиса Энрике в состав сборной Бразилии для участия в финальном турнире чемпионата мира-2026.
«Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти определил перечень игроков, которые отправятся на главный футбольный турнир в США. В него вошли капитан “Зенита” Дуглас Сантос и атакующий полузащитник сине-бело-голубых Луис Энрике. Удачи, парни!» — сообщает Telegram-канал команды.
Финальный турнир чемпионата мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Бразилии по итогам жеребьевки попала в группу C вместе с Марокко, Гаити и Шотландией.
32-летний Сантос дебютировал в сборной в мае 2016 года, сыграл в общей сложности в пяти матчах. 25-летний Луис Энрике в 13 встречах за национальную команду забил два гола и отдал три результативные передачи. Он дебютировал в сентябре 2024 года.
