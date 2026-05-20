Гусев: Тюкавин уйдет за титулом в «Зенит»? Надеюсь, он еще выиграет трофей с «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев в интервью «СЭ» порассуждал о дальнейшей карьере нападающего Константина Тюкавина.

Источник: РИА "Новости"

— Вы сказали, что много проводите индивидуальных бесед с игроками. Что, если не секрет, советуете Тюкавину?

— Слушайте, у Тюкавина еще до меня была заложена очень серьезная игровая база. Он уже являлся сформировавшимся форвардом. Да, что-то мы подправляем, где-то подсказываем. Но он настолько хорошо себя чувствует на передней линии! Так что для меня самое главное, чтобы Костя находился в хороших физических кондициях. Если он в форме, то уже представляет большую угрозу для соперников. У него с детства заложены базовые вещи: открывания, игра спиной к воротам, прием мяча, завершение. Это позволяет ему забивать голы в любых ситуациях, в любой тактической системе. Косте по силам эффективно выступать в любой команде — российской или европейской. Повторюсь, самое важное для него — находиться в кондициях. У него очень хороший фундамент!

— Не было опасений, что после тяжелой травмы Константин так и не выйдет на свой прежний уровень?

— В случае с Тюкавиным — нет.

— Почему?

— По своей упертости, запредельному желанию восстановиться и начать играть он мне сильно напоминал Ивицу Олича в ЦСКА.

Мы с ним тогда жили на сборах в одном номере. Ивица порвал «кресты», а у меня была травма колена. И я видел, с каким остервенением Олич работал, чтобы как можно быстрее вернуться в строй. И мы же знаем, что после ЦСКА он уехал в Германию, оказался в итоге в «Баварии» и там точно не потерялся.

Вот Костя Тюкавин по своему характеру такой же! Глаза постоянно горели, рвался на поле. Один в один! Я Тюкавину, кстати, про Олича тоже рассказал. Спортсмены же по-разному реагируют на тяжелые повреждения. Кто-то падает духом, впадает в небольшую депрессию. Но это точно не про Костю. Боец! Он вернулся на свой уровень, за неполный сезон забил в РПЛ 10 мячей.

— Не боитесь, что летом Тюкавин уйдет за трофеем в «Зенит»? Ведь наверняка у него перед глазами стоят примеры Александра Соболева из «Спартака» и Игоря Дивеева из ЦСКА.

— У меня есть определенное мнение на этот счет, с Костей мы тоже проговаривали некоторые моменты. Но опять же: здесь очень многое зависит от внутреннего состояния футболиста. Как он видит для себя сложившуюся ситуацию?

У меня же тоже была история, когда в 2002 году я переходил из «Динамо» в ЦСКА. Многие болельщики меня не поняли, потому что я являлся капитаном бело-голубых… Но я видел, какой проект строится в ЦСКА при Евгении Гинере, Валерии Газзаеве, осознавал, что армейцы будут бороться за титулы. Видел, какие шаги предпринимало руководство ЦСКА.

Конечно, каждый футболист, спортсмен намерен выигрывать что-то значимое в своей карьере. Костя — точно не исключение. Знаю, что он хочет взять трофей именно с «Динамо». Он мечтал о Кубке России. Мы все мечтали… Но случилось так, как случилось… Для нас поражение от «Краснодара» по пенальти стало большим ударом. Видели бы вы глаза ребят в раздевалке после финального свистка…

Искренне надеюсь, что Тюкавин еще выиграет трофей именно с «Динамо».

Контракт 23-летнего Тюкавина с «Динамо» рассчитан до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Балтика
1:2
Первый тайм: 0:1
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
17.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Ростех Арена
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Ролан Гусев
Голы
Балтика
Дерик Ласерда
(Эльдар Чивич)
55′
Динамо
Артур Гомес
(Даниил Фомин)
8′
Константин Тюкавин
71′
Составы команд
Балтика
44
Егор Любаков
2
Сергей Варатынов
21
Эдуардо Андерсон
23
Мингиян Бевеев
73
Максим Петров
22
Николай Титков
4
Натан Гассама
74′
68
Михаил Рядно
11
Юрий Ковалев
46′
77
Эльдар Чивич
18
Дерик Ласерда
67′
8
Андрей Мендель
80′
5
Айман Мурид
27′
46′
15
Тентон Йенне
51′
26
Иван Беликов
61′
67′
90
Чиносо Оффор
Динамо
99
Андрей Лунев
56
Леон Зайдензаль
7
Дмитрий Скопинцев
11
Артур Гомес
2
Николас Маричаль
90+2′
57
Давид Рикардо
60
Тимофей Маринкин
78′
13
Николя Муми Нгамале
58′
91
Ярослав Гладышев
88
Виктор Окишор
64′
17
Ульви Бабаев
70
Константин Тюкавин
86′
44
Антонио Диас Рубенс
90+2′
74
Даниил Фомин
86′
30
Дмитрий Александров
Статистика
Балтика
Динамо
Желтые карточки
4
3
Удары (всего)
15
7
Удары в створ
6
4
Угловые
5
2
Фолы
24
8
Офсайды
5
0
Судейская бригада
Главный судья
Никита Новиков
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
