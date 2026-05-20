Гусев: Тюкавин уйдет за титулом в «Зенит»? Надеюсь, он еще выиграет трофей с «Динамо»

— Слушайте, у Тюкавина еще до меня была заложена очень серьезная игровая база. Он уже являлся сформировавшимся форвардом. Да, что-то мы подправляем, где-то подсказываем. Но он настолько хорошо себя чувствует на передней линии! Так что для меня самое главное, чтобы Костя находился в хороших физических кондициях. Если он в форме, то уже представляет большую угрозу для соперников. У него с детства заложены базовые вещи: открывания, игра спиной к воротам, прием мяча, завершение. Это позволяет ему забивать голы в любых ситуациях, в любой тактической системе. Косте по силам эффективно выступать в любой команде — российской или европейской. Повторюсь, самое важное для него — находиться в кондициях. У него очень хороший фундамент!