Ролан Гусев: Меньше всего интересовало, поможет «Динамо» «Зениту» или нет

— Победа над «Краснодаром» в предпоследнем туре получилась очень эмоциональной. Хотелось поквитаться с «быками» за Кубок?
— Не сказал бы, что у меня было реваншистское настроение. Просто взыграло спортивное самолюбие. Никак не могли забить ранее «Краснодару». Не нравилось, что сложилась такая неудачная серия против «быков». Но это не какая-то месть. А именно спортивная злость.
— В итоге вернули должок команде Мусаева.
— Да я бы так вопрос тоже не ставил. Ну что значит — «должок»? Футболисты в первую очередь выходят на поле побеждать. В позапрошлом сезоне нас в матче с «Краснодаром» для чемпионства устраивала и ничья. Но мы, увы, уступили…
Понятно, что против чемпиона у тебя особый настрой. И это нормально. Но вот чтобы именно отомстить за Кубок… Нет, такого не было. Я бы скорее говорил о характере ребят. Не сломались после Кубка, победили при своих трибунах. Молодцы.
— Это первое удаление в вашей тренерской карьере?
— Впервые меня удалили еще в молодежке ЦСКА в матче со «Строгино».
— А что на этот раз вас вывело из себя?
— Мне показалось, что судья на линии хочет поднять флажок и назначить угловой. Я считал, что мы должны вводить мяч от ворот. Поэтому просто побежал вдоль бровки, что-то кричал. Но без оскорблений! Арбитр показал мне вторую желтую. Ну что поделать… Я просто увидел, что у линейного уже рука поднималась с флажком. Вот я и рванул. Не знаю, может, это и повлияло на решение рефери. Он же в итоге показал — от ворот (улыбается). Это же концовка встречи. Кордоба еще показывал, что мяч попал нашему футболисту в руку, требовал пенальти…
— Но вы понимаете, что косвенно помогли «Зениту» стать чемпионом?
— Вот честно! Нас меньше всего интересовало, поможем мы «Зениту» или нет. Ребята играли за свой клуб, за свою репутацию. Все понимали, что придет полный стадион.
— То есть никто из Питера вас после игры не благодарил.
— Да вся эта история сильно раздута. Много было нехороших высказываний… Повторю: ребята играли за «Динамо» и для наших болельщиков. А потом столько подтекста нашли… Помощь «Зениту», месть. Мы просто хотели взять три очка, победить чемпиона, понять, что мы способны играть на равных с «Краснодаром» и обыгрывать его. Чем не мотивация?
Почему-то все гораздо спокойнее прошло, когда мы с Марцелом Личкой проиграли в позапрошлом сезоне в Краснодаре чемпионский матч. А сейчас, когда победили, столько шума…
В сезоне-2025/26 «Динамо» набрало 45 очков и заняло 7-е место в таблице РПЛ. Чемпионом стал «Зенит» (68 очков), второе место занял «Краснодар» (66).
Ролан Гусев
Мурад Мусаев
Константин Тюкавин
(Хуан Хосе Касерес)
48′
Иван Сергеев
90+3′
Диего Коста
(Эдуард Сперцян)
33′
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
2
Николас Маричаль
55
Максим Осипенко
90+4′
60
Тимофей Маринкин
13
Николя Муми Нгамале
83′
24
Луис Чавес
11
Артур Гомес
59′
21
Антон Миранчук
10
Бителло
60′
17
Ульви Бабаев
70
Константин Тюкавин
30′
71′
33
Иван Сергеев
87′
15
Данил Глебов
83′
91
Ярослав Гладышев
1
Станислав Агкацев
17
Валентин Пальцев
15
Лукас Оласа
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
90+1′
3
Тормена
4
Диего Коста
6
Кевин Ленини
11
Жоау Батчи
65′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
83′
5
Жубал
53
Александр Черников
59′
66
Дуглас Аугусту
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
