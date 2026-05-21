«Я буду рад закончить карьеру в “Зените”

Петербургский «Зенит» вернул себе чемпионский титул, утраченный в прошлом сезоне. С тех пор как в 2018 году команду возглавил Сергей Семак, сине-бело-голубые семь раз выиграли РПЛ, включая серию из шести чемпионств подряд.
Важную роль в этих успехах сыграл полузащитник Александр Ерохин, выступающий за клуб с 2017 года. В нынешнем сезоне именно его победный гол в концовке матча предпоследнего тура с «Сочи» (2:1) помог «Зениту» выйти на первое место.
В интервью «Известиям» 36-летний футболист рассказал о новом чемпионстве, переговорах по контракту, своих ключевых голах, желании оставаться в команде до конца и окончании карьеры старожила клуба Михаила Кержакова.
— Есть особые ощущения от этого чемпионства, когда золото «Зениту» нужно было возвращать, а не сохранять, как в прошлые разы?
— Весь день перед матчем с «Ростовом» у меня прошел в предвкушении такого важного события. Это большая привилегия для футболиста, когда мы добрались до первого места, вышли на него в предпоследнем туре, и в заключительном матче всё зависит от нас. Это такое чувство, которое, наверно, сложно испытать где-то в другом месте, нежели на футбольном поле. Поэтому ощущения особые.
Непростой у нас был сезон. Даже непростые два сезона. В прошлом немножко не добрались до золота. В этом сезоне тоже было непросто, тем не менее, когда заработали себе преимущество по очкам над «Краснодаром», не хотели его отпускать. И в итоге добились того, к чему стремились целый год.
— За счет чего получается взять уже седьмое золото за восемь сезонов?
— Я думаю, здесь дело в спортивном характере тех ребят, которые собраны в «Зените». Они не хотят проигрывать ни в матчах, ни на тренировках. И довольно близко к сердцу воспринимают поражения. Все игроки у нас амбициозные, поэтому тут нет никакой потери мотивации. Об этом вообще речи идти не может. Бывает, что какие-то игры получаются, а какие-то не получаются. Но мотивация была запредельная на протяжении всего сезона.
— Почти всю карьеру в «Зените» у вас случаются выходы на замену на последних минутах — и после этого голы или голевые передачи. Так было и в игре предпоследнего тура с «Сочи». Как у вас это получается?
— На самом деле говорил и продолжу говорить, что всегда всем сердцем хочу помогать «Зениту». Даже когда нахожусь на замене, всегда думаю, что мне нужно сделать, чтобы помочь команде в обороне или забить гол, когда выйду на поле. На мой взгляд, тут всё влияет в комплексе — подготовка и психология. Надеюсь, в будущем тоже получится помогать «Зениту» голами.
— Гол в ворота «Сочи» был особенным, учитывая, что без него, скорее всего, не было бы нынешнего чемпионства?
— Конечно. Сейчас всё сложилось именно таким образом. Когда-то у меня были голы, как, например, в позапрошлом сезоне в ворота ЦСКА в Кубке России (тогда Ерохин сравнял счет в концовке первой встречи. — «Известия»), что оставило нас в борьбе за трофей. Был и в прошлом сезоне победный гол в ворота «Оренбурга» в чемпионате в концовке. Но сейчас с «Сочи» в большей степени гол привел к развязке в гонке за золото. Эмоционально для меня и команды это было особенно. Возможно, в этот момент ребята поймали волну, которая присуща «Зениту» в целом — играть с воодушевлением и азартом, независимо от результата, от того, как складывается матч, — мысль всегда только о победе.
— «Зенит» вам уже предлагал новый контракт на следующий сезон?
— Предварительные разговоры были. Я думаю, после матча с «Ростовом» вернемся к этой теме. И всё должно быть хорошо.
— Если что-то не срастется сейчас или, допустим, через год, будете искать другой клуб? Или хотите закончить карьеру игрока именно в «Зените»?
— Я буду рад закончить карьеру в «Зените». Это наверно… Да не наверно, а это самый важный этап в моей футбольной жизни. Можно сказать, что было много хороших моментов в моей карьере — в том же «Ростове», когда мы попали в Лигу чемпионов, и в тех командах, где я начинал свой путь. Но самый успешный и эмоциональный период, естественно, связан с Санкт-Петербургом и «Зенитом».
Я безмерно благодарен городу и клубу, который очень много меня поддерживал. И стараюсь за такое отношение к себе отплатить на футбольном поле тем, чем могу. На поле, в раздевалке, в тренировочном процессе стараюсь отдать всего себя. Никогда не жалел себя и в следующем сезоне продолжу отдавать максимум того, что у меня есть, и помогать команде побеждать.
— Вы упомянули участие в Лиге чемпионов. Верите, что еще сыграете в ней, что наши клубы вернут в еврокубки до того, как завершите карьеру?
— Это риторический вопрос. Никто не знает, когда это может произойти и при каких условиях. Конечно, хотелось бы верить, что у меня еще будет возможность там сыграть, почувствовать атмосферу этого турнира, но… Будем посмотреть.
— Два года назад «Зенит» сделал ряд трансферов российских игроков, в частности Александра Соболева и Максима Глушенкова, которые наконец выиграли свое первое чемпионство. Ощущалось, что у них особая мотивация на борьбу за золото?
— У нас есть группа футболистов, которые еще не были ранее чемпионами. Надеюсь, что, почувствовав вкус этой победы, этого пути, которым ты идешь и завершаешь его подъемом кубка над головой, они только зарядят себя такими эмоциями. И это еще больше подольет масла в огонь, чтобы в дальнейшем с таким же рвением и трудолюбием они работали и приносили пользу команде.
— Михаил Кержаков завершает карьеру футболиста, после него вы становитесь главным старожилом «Зенита» среди игроков. Ощущаете особую ответственность?
— О Мише я уже много уважительных слов и благодарностей говорил. И ему лично, и в прессе. Но повторюсь: это человек, который играл важную роль в «Зените», внутри коллектива. Всегда немножко грустно, когда такой человек заканчивает играть. Но всегда понимаешь, что это, может быть, начало чего-то большего, поэтому хочу пожелать ему удачи в дальнейшей карьере.
Что касается ответственности, то я ее никогда не боялся. И в этом сезоне, и в прошлых всегда старался помогать команде и ребятам и делом, и словом. Сейчас хочется получить эмоции от победы и потихоньку готовиться к дальнейшему.
Автор: Алексей Фомин
Джонатан Альба
Сергей Семак
Александр Соболев
14′
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
78
Дмитрий Чистяков
73′
40
Илья Вахания
9
Мохаммад Мохеби
10′
87
Андрей Лангович
76′
7
Роналдо
8
Алексей Миронов
13′
66′
5
Данила Прохин
88′
62
Иван Комаров
83′
18
Константин Кучаев
10
Кирилл Щетинин
52′
83′
19
Хорен Байрамян
99
Тимур Сулейманов
76′
69
Егор Голенков
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
78
Игорь Дивеев
33
Нино
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
11
Луис Энрике
77′
80′
21
Александр Ерохин
20
Педро
67′
28
Нуралы Алип
10
Максим Глушенков
89′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
67′
31
Густаво Мантуан
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти