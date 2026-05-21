Семак выделил главное отличие последних трех чемпионатов России

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Последние три сезона Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) отличаются плотной и тяжелой борьбой за победу в турнире. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак.
Ранее ТАСС сообщал, что «Зенит» благодаря победе над «Ростовом» (1:0) в заключительном, 30-м туре РПЛ завоевал золотые медали. Сине-бело-голубые набрали 68 очков, вторым стал «Краснодар», на счету которого 66 очков.
«Последние три года в нашем чемпионате идет очень плотная и тяжелая борьба практически до самого последнего тура, до самой последней минуты. Для болельщиков это очень хорошо и интересно — смотреть чемпионат и матчи, которые проходят с таким накалом, — сказал Семак. — Особенность последних трех лет заключается в том, что три года назад три команды, в двух последних розыгрышах две команды претендуют на чемпионство, набирая при этом большое количество очков, мало ошибаясь. В этом есть определенная сложность, цена ошибок очень высока».
«Я бы отметил роль всей команды. В каких-то отрезках чемпионата Александр Соболев проявил себя ярко, в каких-то — другие игроки, тот же Максим Глушенков, Андрей Мостовой, наши иностранные футболисты. Мне кажется, что именно в этом сезоне абсолютно командная победа, потому что в индивидуальных топах практически нет наших игроков, в первой пятерке бомбардиров нет наших футболистов. У нас и наименьшая зависимость от отдельно взятых игроков. Именно это чемпионство кажется больше командным», — добавил Семак.
«Зенит» выиграл чемпионат России в 11-й раз. По этому показателю петербургский клуб обошел московский «Спартак», в активе которого 10 трофеев.
