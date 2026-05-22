Семак не поддерживает возвращение на систему «весна-осень» в РПЛ

Главный тренер «Зенита» не видит в этом большого смысла.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Переход Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) на систему «весна-осень» не актуален. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак.

«Это заблуждение. Многократно об этом говорил, что по правилам всех футбольных инстанций, есть чемпионаты Европы и мира, в которых принимают участие футболисты из нашего чемпионата, — сказал Семак. — Чтобы соблюсти спортивный принцип, естественно, нужно останавливать чемпионат на время проведения чемпионатов Европы и мира. Если посмотреть календарь, каждые два года проходят крупные футбольные турниры, каждый второй год мы должны останавливать чемпионат 15—20 мая и возобновлять 15—20 июля».

«Исходя из этих соображений, мы можем продлить футбольный сезон исключительно через год и исключительно в промежуток того же месяца. Я думаю, что это все-таки не имеет большого смысла. Для турниров Второй и Первой лиг, возможно, конечно, можно сейчас разные форматы обсуждать и играть. Но по большей части для премьер-лиги этот вопрос, на мой взгляд, не актуален», — добавил Семак.

С 1992 года чемпионаты России проводились в формате «весна-осень», матчи стартовали весной и завершались осенью. Сезон-2011/12 национального первенства был переходным и длился полтора года. С сезона-2012/13 в РПЛ и Футбольной национальной лиге действует система «осень-весна» — турнир начинается летом и заканчивается весной.