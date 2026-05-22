Семак: «Сделали самое важное — вернули кубок в город на Неве»

«Сделали самое важное — вернули кубок в город на Неве. Я думаю, здесь ему самое место. Мы соскучились, год его не видели. И сейчас этот титул, который позволил нам однозначно стать первыми в истории чемпионатов России, самым титулованным клубом России, с чем мы вас и поздравляем», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
17 мая «Зенит» обыграл «Ростов» в заключительном, 30-м туре РПЛ (1:0) и 11-й раз в истории стал чемпионом России. По этому показателю сине-бело-голубые являются единоличными лидерами. У «Спартака» 10 побед в чемпионате России.
«Зенит» набрал за сезон-2025/26 68 очков. Команда из Санкт-Петербурга обогнала на два балла «Краснодар», который занял второе место в турнирной таблице.