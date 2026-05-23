Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
19:00
Болонья
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.63
П2
2.17
Футбол. Италия
21:45
Лацио
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.89
П2
4.90
Футбол. Испания
22:00
Алавес
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.40
П2
3.04
Футбол. Испания
22:00
Бетис
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.56
П2
3.08
Футбол. Испания
22:00
Сельта
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.52
П2
4.00
Футбол. Испания
22:00
Эспаньол
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.70
П2
3.23
Футбол. Испания
22:00
Хетафе
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.81
X
2.76
П2
3.16
Футбол. Испания
22:00
Жирона
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.95
П2
4.18
Футбол. Испания
22:00
Мальорка
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.66
П2
7.10
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.96
П2
5.88
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
3.38
X
4.09
П2
2.02

«Вендел был главным заводилой у нас»

Футболист «Зенита» Юрий Горшков — о мотивации легионеров, провалившемся Дуране и первом в карьере чемпионстве.

Источник: Известия

Победив в гостях «Ростов» (1:0) в заключительном туре, «Зенит» вернул себе чемпионский титул, который год назад уступил «Краснодару». До этого петербуржцы шесть сезонов подряд становились лучшей командой России. Для защитника Юрия Горшкова, перешедшего в «Зенит» из самарских «Крыльев Советов» два года назад, это золото стало первым в карьере.

В интервью «Известиям» 27-летний футболист поделился эмоциями от завоевания титула, рассказал о лидерских качествах бразильского полузащитника Вендела и объяснил, почему аренда колумбийского нападающего Джона Дурана не оправдала ожиданий.

— Какие эмоции от первого чемпионства в карьере?

— Отличные эмоции. Мы выиграли. Здорово, когда у тебя есть трофей такой.

— Удивились, когда за тур до конца вам выпал такой шанс после поражения «Краснодара» от московского «Динамо»?

— Почему удивились? «Динамо» — хорошая команда. Знали, что «Краснодару» будет непросто. В целом, наверно, там была больше ничейная игра. «Динамо» чуть повезло, но так бывает в футболе.

— Вы чуть меньше двух лет назад перешли в «Зенит» почти одновременно с Максимом Глушенковым и Александром Соболевым. Давило эмоционально то, что шли за титулами, а в ваш первый сезон клуб остался без них?

— Да нет, мы как бы не смотрели друг на друга и не думали так, что в нас причина. В целом в прошлом сезоне «Зенит» набрал 66 очков — в этом году их бы хватило для чемпионства. Тут просто заслуга «Краснодара» в том, что уже два подряд чемпионата борьба за золото идет до самого конца, до последнего тура. Обычно 62−64 очка было достаточно для чемпионства.

— У вас особые эмоции от этого чемпионства, чем у тех игроков «Зенита», которые застали прошлые трофеи команды? Чувствовалось, что им сложнее находить мотивацию?

— Честно говоря, нет. Посмотрите, к примеру, на наших легионеров, на их радость от этого чемпионства, на то, как они его праздновали. Судя по тому, как они в сезоне выкладывались, тренировались, было видно, что для них это золото очень важно. Не было такого, что победы им приелись.

— Даже для Вендела, который в очередной раз опаздывал на сборы после отпуска?

— Вендел, наоборот, был главным мотиватором и заводилой у нас. Такое ощущение, что ему больше всех хотелось выиграть.

— При этом со стороны не было такого ощущения от пришедшего к вам зимой Джона Дурана, который забил всего два гола, потерял место в составе и покинул команду за тур до финиша чемпионата. Как отреагировали на его отъезд?

— Да никак. Спокойно.

— За три месяца нахождения Дурана в команде поняли, что это за игрок?

— Честно? Если он хочет, то это очень сильный игрок. То есть когда Дуран выкладывался на тренировках, все понимали, почему он играл в Англии, почему им интересовались серьезные клубы в Европе. Но если желания нет, то, соответственно, он вообще никак выглядит.

— Есть понимание, почему уже в котором клубе подряд у него в основном нет желания?

— У меня нет. Думаю, это надо у него спрашивать. Но в целом качества у него видны были. Если он хочет.

— Есть разочарование от того, что играли в этом сезоне не так много, как хотели? Есть теперь цель стать чемпионом в качестве игрока основы?

— Сколько я сыграл? Восемь-девять матчей — треть чемпионата. Наверно, многие ожидали, что сыграю и меньше. Для себя, конечно, считаю, что маловато. Но главное, что выиграли чемпионат. Каждый внес частичку своего вклада.

Алексей Фомин

Узнать больше по теме
Биография Максима Глушенкова: карьера и личная жизнь футболиста
Среди российских футболистов нового поколения фамилия Глушенкова точно находится на вершине списка главных действующих лиц, которые формируют лицо нашего футбола. К 26 годам спортсмен вышел на пик своих возможностей и играет в сильнейшем клубе страны. Биография Максима Глушенкова уже уместила в себя путь от юниора «Чертаново» до наследника Аршавина.
Читать дальше