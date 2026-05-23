«Вендел был главным заводилой у нас»

Победив в гостях «Ростов» (1:0) в заключительном туре, «Зенит» вернул себе чемпионский титул, который год назад уступил «Краснодару». До этого петербуржцы шесть сезонов подряд становились лучшей командой России. Для защитника Юрия Горшкова, перешедшего в «Зенит» из самарских «Крыльев Советов» два года назад, это золото стало первым в карьере.
В интервью «Известиям» 27-летний футболист поделился эмоциями от завоевания титула, рассказал о лидерских качествах бразильского полузащитника Вендела и объяснил, почему аренда колумбийского нападающего Джона Дурана не оправдала ожиданий.
— Какие эмоции от первого чемпионства в карьере?
— Отличные эмоции. Мы выиграли. Здорово, когда у тебя есть трофей такой.
— Удивились, когда за тур до конца вам выпал такой шанс после поражения «Краснодара» от московского «Динамо»?
— Почему удивились? «Динамо» — хорошая команда. Знали, что «Краснодару» будет непросто. В целом, наверно, там была больше ничейная игра. «Динамо» чуть повезло, но так бывает в футболе.
— Вы чуть меньше двух лет назад перешли в «Зенит» почти одновременно с Максимом Глушенковым и Александром Соболевым. Давило эмоционально то, что шли за титулами, а в ваш первый сезон клуб остался без них?
— Да нет, мы как бы не смотрели друг на друга и не думали так, что в нас причина. В целом в прошлом сезоне «Зенит» набрал 66 очков — в этом году их бы хватило для чемпионства. Тут просто заслуга «Краснодара» в том, что уже два подряд чемпионата борьба за золото идет до самого конца, до последнего тура. Обычно 62−64 очка было достаточно для чемпионства.
— У вас особые эмоции от этого чемпионства, чем у тех игроков «Зенита», которые застали прошлые трофеи команды? Чувствовалось, что им сложнее находить мотивацию?
— Честно говоря, нет. Посмотрите, к примеру, на наших легионеров, на их радость от этого чемпионства, на то, как они его праздновали. Судя по тому, как они в сезоне выкладывались, тренировались, было видно, что для них это золото очень важно. Не было такого, что победы им приелись.
— Даже для Вендела, который в очередной раз опаздывал на сборы после отпуска?
— Вендел, наоборот, был главным мотиватором и заводилой у нас. Такое ощущение, что ему больше всех хотелось выиграть.
— При этом со стороны не было такого ощущения от пришедшего к вам зимой Джона Дурана, который забил всего два гола, потерял место в составе и покинул команду за тур до финиша чемпионата. Как отреагировали на его отъезд?
— Да никак. Спокойно.
— За три месяца нахождения Дурана в команде поняли, что это за игрок?
— Честно? Если он хочет, то это очень сильный игрок. То есть когда Дуран выкладывался на тренировках, все понимали, почему он играл в Англии, почему им интересовались серьезные клубы в Европе. Но если желания нет, то, соответственно, он вообще никак выглядит.
— Есть понимание, почему уже в котором клубе подряд у него в основном нет желания?
— У меня нет. Думаю, это надо у него спрашивать. Но в целом качества у него видны были. Если он хочет.
— Есть разочарование от того, что играли в этом сезоне не так много, как хотели? Есть теперь цель стать чемпионом в качестве игрока основы?
— Сколько я сыграл? Восемь-девять матчей — треть чемпионата. Наверно, многие ожидали, что сыграю и меньше. Для себя, конечно, считаю, что маловато. Но главное, что выиграли чемпионат. Каждый внес частичку своего вклада.
Алексей Фомин