Семак: в «Зените» не переживают из-за изменения лимита на легионеров

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» не переживает из-за изменения лимита на легионеров, клуб следует установленным правилам. Об этом ТАСС рассказал главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак.
Ранее ТАСС сообщал, что Министерство спорта РФ подписало приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе с сезона-2026/27. Согласно нынешнему лимиту клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров. Со следующего сезона в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле — не более 7.
«Нет, не переживаем, есть определенный регламент, определенные правила, которые устанавливаются. Мы по ним действуем, свое мнение по лимиту я уже неоднократно говорил», — сказал Семак.
Ранее Семак высказывал мнение, что ужесточение лимита на легионеров не будет способствовать развитию чемпионата страны.