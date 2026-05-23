Семак: в «Зените» не переживают из-за изменения лимита на легионеров

Ранее ТАСС сообщал, что Министерство спорта РФ подписало приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе с сезона-2026/27. Согласно нынешнему лимиту клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров. Со следующего сезона в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле — не более 7.