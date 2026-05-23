Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба покинет «Акрон»

САМАРА, 23 мая. /ТАСС/. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба покинет тольяттинский «Акрон» по окончании сезона. Об этом журналистам сообщил владелец клуба Павел Морозов.
Ранее ТАСС сообщил, что «Акрон» сумел сохранить место в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон благодаря победе над волгоградским «Ротором» в переходных матчах.
«Он покидает команду, — сказал Морозов. — Это не было неожиданностью, мы изначально об этом договаривались и понимали, что это будет его последний сезон за “Акрон”. Клубу нужно идти вперед, большое спасибо Артему за проведенные два года».
Дзюбе 37 лет. За «Акрон» он выступал с сентября 2024 года. Футболист начал карьеру в московском «Спартаке», позднее играл за томскую «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демиспор», столичный «Локомотив» и петербургский «Зенит», с которым четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, дважды — кубок страны.
На счету Дзюбы 248 голов в профессиональной карьере. В активе форварда 31 забитый мяч за сборную России, он занимает первое место по этому показателю. Также футболист является лучшим бомбардиром РПЛ (177).
По итогам сезона в РПЛ «Акрон» занял 13-е место. Клуб выступает в элитном дивизионе чемпионата России с сезона-2024/25.