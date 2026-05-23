Футбол. Испания
2-й тайм
Алавес
1
:
Райо Вальекано
1
Футбол. Испания
2-й тайм
Бетис
2
:
Леванте
1
Футбол. Испания
2-й тайм
Сельта
1
:
Севилья
0
Футбол. Испания
2-й тайм
Эспаньол
1
:
Реал Сосьедад
1
Футбол. Испания
2-й тайм
Хетафе
1
:
Осасуна
0
Футбол. Испания
2-й тайм
Жирона
1
:
Эльче
1
Футбол. Испания
2-й тайм
Мальорка
1
:
Овьедо
0
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал
3
:
Атлетик
1
Футбол. Испания
2-й тайм
Валенсия
2
:
Барселона
1
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Пиза
1
Футбол. Италия
завершен
Болонья
3
:
Интер
3
Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба покинет «Акрон»

Нападающий выступал за тольяттинскую команду с сентября 2024 года.

САМАРА, 23 мая. /ТАСС/. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба покинет тольяттинский «Акрон» по окончании сезона. Об этом журналистам сообщил владелец клуба Павел Морозов.

Ранее ТАСС сообщил, что «Акрон» сумел сохранить место в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон благодаря победе над волгоградским «Ротором» в переходных матчах.

«Он покидает команду, — сказал Морозов. — Это не было неожиданностью, мы изначально об этом договаривались и понимали, что это будет его последний сезон за “Акрон”. Клубу нужно идти вперед, большое спасибо Артему за проведенные два года».

Дзюбе 37 лет. За «Акрон» он выступал с сентября 2024 года. Футболист начал карьеру в московском «Спартаке», позднее играл за томскую «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демиспор», столичный «Локомотив» и петербургский «Зенит», с которым четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, дважды — кубок страны.

На счету Дзюбы 248 голов в профессиональной карьере. В активе форварда 31 забитый мяч за сборную России, он занимает первое место по этому показателю. Также футболист является лучшим бомбардиром РПЛ (177).

По итогам сезона в РПЛ «Акрон» занял 13-е место. Клуб выступает в элитном дивизионе чемпионата России с сезона-2024/25.

В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.
Читать дальше