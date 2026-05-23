Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Алавес
1
:
Райо Вальекано
1
Все коэффициенты
П1
4.10
X
5.00
П2
24.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Бетис
2
:
Леванте
1
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.10
П2
13.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Сельта
1
:
Севилья
0
Все коэффициенты
П1
1.17
X
6.00
П2
46.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Эспаньол
1
:
Реал Сосьедад
1
Все коэффициенты
П1
3.20
X
1.95
П2
5.10
Футбол. Испания
2-й тайм
Хетафе
1
:
Осасуна
0
Все коэффициенты
П1
1.27
X
5.00
П2
35.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Жирона
1
:
Эльче
1
Все коэффициенты
П1
3.20
X
1.82
П2
6.50
Футбол. Испания
2-й тайм
Мальорка
1
:
Овьедо
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
8.50
П2
67.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал
3
:
Атлетик
1
Все коэффициенты
П1
1.02
X
21.00
П2
100.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Валенсия
2
:
Барселона
1
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.05
П2
13.00
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Пиза
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
3
:
Интер
3
П1
X
П2

Милонов: «Нельзя так превозносить Семака. Человек выполняет свою работу, не надо доходить до сумасшествия»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов призвал не превозносить главного тренера «Зенита» Сергея Семака, несмотря на достижения, которых добился клуб под его руководством.

По итогам сезона-2025/26 сине-бело-голубые под руководством 50-летнего специалиста завоевали седьмое чемпионство за последние восемь лет.

— С тех пор, как люди изобрели денежные расчеты, вопрос благодарности решается проще. Есть размеры финансовых вознаграждений, и я предполагаю, что «Зенит» достойно исполняет свои обязательства, в том числе, по всем премиям за чемпионства.

— Может быть, стоит переименовать в честь Семака одну из улиц Петербурга?

— Не надо. Это ерунда, не надо этого делать. Человек выполняет свою работу, это хорошо, но не надо доходить до сумасшествия.

— Как вы считаете, Семак — лучший тренер в истории «Зенита»?

— Я бы не стал говорить, что это лучший тренер. Потому что здесь результат работы прежде всего футболистов. К тому же, у «Зенита» был Павел Федорович Садырин — тоже очень хороший тренер, просто не смог обеспечивать каждый год победы. Поэтому нельзя так Семака превозносить, — цитирует Милонова «Спорт день за днем».

Для «Зенита» чемпионский титул в сезоне-2025/26 стал 11-м в истории, что позволило команде из Санкт-Петербурга опередить «Спартак» (10) и выйти на первое место по этому показателю.