Милонов: «Нельзя так превозносить Семака. Человек выполняет свою работу, не надо доходить до сумасшествия»

По итогам сезона-2025/26 сине-бело-голубые под руководством 50-летнего специалиста завоевали седьмое чемпионство за последние восемь лет.
— С тех пор, как люди изобрели денежные расчеты, вопрос благодарности решается проще. Есть размеры финансовых вознаграждений, и я предполагаю, что «Зенит» достойно исполняет свои обязательства, в том числе, по всем премиям за чемпионства.
— Может быть, стоит переименовать в честь Семака одну из улиц Петербурга?
— Не надо. Это ерунда, не надо этого делать. Человек выполняет свою работу, это хорошо, но не надо доходить до сумасшествия.
— Как вы считаете, Семак — лучший тренер в истории «Зенита»?
— Я бы не стал говорить, что это лучший тренер. Потому что здесь результат работы прежде всего футболистов. К тому же, у «Зенита» был Павел Федорович Садырин — тоже очень хороший тренер, просто не смог обеспечивать каждый год победы. Поэтому нельзя так Семака превозносить, — цитирует Милонова «Спорт день за днем».
Для «Зенита» чемпионский титул в сезоне-2025/26 стал 11-м в истории, что позволило команде из Санкт-Петербурга опередить «Спартак» (10) и выйти на первое место по этому показателю.