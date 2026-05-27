«Зенит» готов заплатить 3,5 миллиона за 19-летнего защитника «Самсунспора»

Как сообщает телеграм-канал «Mash на спорте», турецкий клуб хочет получить за трансфер 19-летнего игрока 5 миллионов евро, в то время как петербуржцы предлагают 3,5 миллиона.
Руководство «Самсунспора» не горит желанием продавать подающего надежды футболиста, считая его частью долгосрочного проекта. В свою очередь, сине-бело-голубые хотят подписать защитника на перспективу.
Как утверждает источник, «Зенит» не намерен увеличивать свое предложение. «Самсунспор» же просит поднять цену, намекая на интерес к Диабате со стороны «Лорьяна».
В сезоне-2025/26 футболист провел на клубном уровне 9 матчей и сделал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.