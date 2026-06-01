Юрий Семин: «Мой топ-5 наших тренеров — Газзаев, Семак, Романцев, Бердыев и Слуцкий»

Уже много лет он посещает финалы Лиги чемпионов — и субботний на «Пушкаш Арене» не стал исключением. А за несколько дней до вылета в Будапешт Юрий Павлович заглянул в нашу редакцию.
— Что чувствуете, став по опросу «СЭ» лучшим тренером России в ХХI веке?
— Очень приятно! Мощное голосование вы провели. В футболе я давно. И как игрок, и как тренер. Мы с журналистами прошли большой путь, прекрасно друг друга знаем. Наверное, поэтому они меня и выбрали.
— Как думаете, кто занял второе и третье место?
— Валера Газзаев. И Олег Романцев. А может, Сергей Семак.
— С Газзаевым угадали. А третий — Курбан Бердыев.
— А-а, Курбан. Заслуженно! Когда-то «Рубин» во Второй лиге прозябал. А Бердыев поднял команду, дважды выигрывал с ней чемпионат страны, побеждал «Барселону», «Атлетико».
Но и мы хорошо сделали свою работу. Говорю «мы», потому что тренер ничего не добьется без поддержки коллег, которые входят в его штаб, руководителей, ну и, конечно, болельщиков.
— Фанаты «Локомотива» в вас, Юрий Павлович, души на чают.
— И я их очень уважаю. Они даже в сложные времена относились ко мне с симпатией, помогали. Всегда надо помнить, что футбол существует в первую очередь для зрителя.
— Кого из тренеров вы бы включили в топ-5?
— Газзаева, Семака, Романцева, Бердыева и Слуцкого.
— Не смущает, что главные успехи Романцева пришлись на конец ХХ века? В XXI у него два трофея со «Спартаком» — чемпионство и Кубок. А в 2005-м Олег Иванович тренировать закончил.
— Меня ничего не смущает. Да я и не высчитывал — кто сколько выиграл, в каком веке. Сужу по значимости и внутренним ощущениям. Романцев — один из сильнейших тренеров нашей страны. Упор делал на комбинационную игру, в короткий пас. Развил это направление, внес огромный вклад в российский футбол. Как Газзаев, который завоевал Кубок УЕФА, Бердыев, Слуцкий… Яркая плеяда тренеров. Тогда в чемпионате была высочайшая конкуренция. Возможно, поэтому и мы становились лучше.
— Что, на ваш взгляд, отличает классного тренера от хорошего — помимо количества трофеев?
— Без результата в спорте никуда, это понятно. Но не каждый способен добраться до вершины, выиграть чемпионат. Тут на первый план выходят бюджет клуба, подбор футболистов. Если в твоем распоряжении топовые исполнители — одна история. Если середнячки — другая.
Но есть еще очень важный момент, от которого зависит критерий оценки работы любого тренера: прибавляют у тебя игроки или нет. Если они прогрессируют, растет их индивидуальное мастерство, ты на правильном пути. Хотя и здесь существуют нюансы, на которые тренер повлиять не в силах.
— Например?
— Скорость! Без нее в современном футболе стать суперигроком нереально.
Ну, а если говорить о молодых специалистах, возьмем Игдисамова, чьи воспитанники сейчас играют за ЦСКА — Кисляк, Глебов, Лукин, Данилов, Абдулкадыров, Бандикян. Путь, который этот человек прошел, дает основания руководителям утвердить его в должности главного тренера.
— Потянет?
— Почему нет? Мы тоже приблизительно в этом возрасте начинали. Правда, в командах Второй лиги. А Игдисамов сразу в топовой. Что ж, посмотрим, как у него пойдет.
Александр Кружков