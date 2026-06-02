Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
перерыв
Канада
0
:
Узбекистан
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
2.55
П2
6.60
Футбол. Товарищеские матчи
19:00
Хорватия
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.45
П2
2.67
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Колумбия
3
:
Коста-Рика
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Австрия
1
:
Тунис
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Турция
4
:
Северная Македония
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Норвегия
3
:
Швеция
1
П1
X
П2

Увидеть Париж и заиграть: что известно о трансфере Батракова в ПСЖ

Переход может стать рекордной продажей в истории «Локомотива».

Источник: РИА "Новости"

РПЛ готовится к громкому летнему трансферу «на выход». Речь об Алексее Батракове. Совсем скоро пока еще полузащитник «Локомотива» может пополнить ряды действующего победителя Лиги чемпионов. Потенциальный трансфер 20-летнего игрока сборной России в «Пари Сен-Жермен» может стать рекордным для «железнодорожников». Подробнее о хронологии и деталях возможной сделки между «Локо» и ПСЖ, а также перспективах Батракова во Франции — в материале «Известий».

Почему ПСЖ заинтересовался Батраковым

Минувший сезон стал для полузащитника третьим во взрослом футболе и вторым полноценным. Что важно: последние два сезона стали для Алексея очень результативными. Особенно со скидкой на молодой возраст.

В сезоне-2024/25 он отыграл 29 матчей в РПЛ, забив 14 голов и отдав семь голевых передач. В сезоне-2025/26 результативность Алексея по системе «гол+пас» стала еще выше: 13 мячей и 10 ассистов за 28 игр.

За эти два сезона «Локомотив» стал зависим от Батракова, и в некоторых матчах Алексей даже выводил команду на поле с капитанской повязкой. И это в 20 лет!

Неудивительно, что за последний год его оценочная стоимость выросла более чем в два раза: с €12 млн до €28 млн. Сейчас Алексей — единоличный лидер в списке самых дорогих футболистов РПЛ; на втором месте — полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, оцениваемый в €25 млн.

Что известно о трансфере прямо сейчас

Первые слухи пошли в начале 2026 года, а активные разговоры о возможном отъезде игрока в Европу начались в апреле. Тогда в российских спортивных СМИ появился громкий инсайд о том, что парижский клуб следит за Алексеем и собирает по нему информацию.

В начале мая представитель агентства Батракова Владимир Кузьмичев подтвердил информацию о готовящемся приезде спортивного советника ПСЖ Луиша Кампуша или одного из его ближайших помощников в Москву на переговоры с «Локомотивом».

В конце мая конкретики стало еще больше. Сначала футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что «переход Батракова в ПСЖ как никогда близко», а вечером 30 мая, сразу после победы парижан в финальном матче Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала», сам Алексей выложил у себя в Telegram-канале загадочный пост с подписью «Просто фото». Но похоже, что совсем не просто. На фотографии он держит брендовую футболку с изображением точь-в-точь как на логотипе ПСЖ. Вряд ли бы Алексей осмелился на такой провокационный пост, если бы сам не был уверен в потенциальном трансфере.

На следующий день появились конкретные детали будущей сделки — о них сообщил агент Дмитрий Чельцов в эфире «Европейского обзора» на канале «Коммент. Шоу». По его словам, вероятность перехода россиянина в ПСЖ составляет 95%, боссы обоих клубов уже провели «больше десяти созвонов», а на этой неделе Кампуш прилетит в Москву, чтобы закрыть сделку. Помешать этому может только «какой-то форс-мажор». Трансфер может случиться через две недели. Сумма сделки составит €25 млн, а сам Батраков получит зарплату в размере €5−6 млн за сезон.

При этом есть вероятность, что игрок обойдется ПСЖ значительно дешевле не то что «инсайдерских ценников», а даже оценочной стоимости по Transfermarkt. Согласно действующему контракту Алексея с «Локомотивом», сумма отступных для европейских клубов составляет €20 млн (для российских — цена только договорная). Но вышло так, что за это время он стал еще ценнее, а условия остались прежние. Кроме того, в них есть один нюанс: в случае активации опции выкупа €4 млн уйдут стороне игрока. И тогда «Локо» получит только €16 млн.

Однако, по самой свежей информации «Спорт-Экспресса», продвижений по переходу в ПСЖ в последние три недели нет. Французский клуб сообщал, что планирует провести переговоры после финала Лиги чемпионов, однако с тех пор на связь с представителями 20-летнего футболиста не выходил. Поэтому пока что верить в ранее упомянутые цифры не стоит — это лишь примерный ориентир.

Тем не менее велика вероятность, что трансфер Батракова в ПСЖ станет рекордной продажей в истории «Локомотива». Ныне действующий рекорд — €17,9 млн за сенегальского нападающего Умара Ньяссе, перешедшего зимой 2016 года в английский «Эвертон» (на тот момент игрок оценивался в €10 млн).

Перспективы в ПСЖ

Для самого Алексея переход в ПСЖ, бесспорно, — огромный шаг вперед. Молодой, перспективный, с огромным простором для дальнейшего развития, чтобы закрепиться на солидном европейском уровне.

Но не стоит надеяться, что Батраков сходу заиграет в основе парижского клуба. И пусть вас не вводит в заблуждение «кейс Матвея Сафонова», сумевшего вытеснить француза Люка Шевалье с позиции первого номера. У Сафонова был фактически один конкурент, и Матвей воспользовался игровым спадом того.

По амплуа Алексей — центральный и атакующий полузащитник. А в этих линиях у ПСЖ немало громких имен: чего только стоят два португальца, Жоау Невеш и Витинья, каждый из которых сейчас оценивается в космические €140 млн. И ладно они еще старше Батракова: Невешу — 21, а Витинье — 26. Но также в обойме полузащиты ПСЖ есть два не менее талантливых ровесника: Уоррен Заир-Эмери (€80 млн) и Сенни Майюлю (€40 млн). И это мы еще не говорим про опытных Фабиана Руиса (€30 млн) и Ли Кан-ина (€28 млн). По такому принципу Батраков пока что превосходит в ПСЖ лишь 18-летнего испанца Дро Фернандеса (€10 млн).

Если ПСЖ намерен продать кого-то из полузащитников в летнее трансферное окно, шансы россиянина на достойное игровое время возрастут. Очевидно, что Алексей не станет сходу игроком основной обоймы, а в лучшем случае начнет с выходов со скамейки запасных.

Достаточно взглянуть на стартовый состав ПСЖ в финале ЛЧ, чтобы оценить перспективы попадания Батракова в основу. На эту игру главный тренер парижан Луис Энрике вышел с тройкой Витинья — Невеш — Руис, а на замену одному из них выходил Заир-Эмери. Вряд ли Алексей сможет сразу же потеснить кого-то из этой четверки, если никто не покинет команду летом.

В противном случае россиянин либо пойдет по пути Сафонова, проведя первый сезон в статусе запасного, либо же сразу отправится в аренду в какой-нибудь участвующий в еврокубках крепкий середняк из топ-5 чемпионатов.

Так или иначе, талант Батракова позволяет ему побороться за место в основе ПСЖ. И с точки зрения перспектив это отличный трансфер.

Алексей Михайлов

Узнать больше по теме
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
Читать дальше