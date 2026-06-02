Увидеть Париж и заиграть: что известно о трансфере Батракова в ПСЖ

РПЛ готовится к громкому летнему трансферу «на выход». Речь об Алексее Батракове. Совсем скоро пока еще полузащитник «Локомотива» может пополнить ряды действующего победителя Лиги чемпионов. Потенциальный трансфер 20-летнего игрока сборной России в «Пари Сен-Жермен» может стать рекордным для «железнодорожников». Подробнее о хронологии и деталях возможной сделки между «Локо» и ПСЖ, а также перспективах Батракова во Франции — в материале «Известий».
Почему ПСЖ заинтересовался Батраковым
Минувший сезон стал для полузащитника третьим во взрослом футболе и вторым полноценным. Что важно: последние два сезона стали для Алексея очень результативными. Особенно со скидкой на молодой возраст.
За эти два сезона «Локомотив» стал зависим от Батракова, и в некоторых матчах Алексей даже выводил команду на поле с капитанской повязкой. И это в 20 лет!
Неудивительно, что за последний год его оценочная стоимость выросла более чем в два раза: с €12 млн до €28 млн. Сейчас Алексей — единоличный лидер в списке самых дорогих футболистов РПЛ; на втором месте — полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, оцениваемый в €25 млн.
Что известно о трансфере прямо сейчас
Первые слухи пошли в начале 2026 года, а активные разговоры о возможном отъезде игрока в Европу начались в апреле. Тогда в российских спортивных СМИ появился громкий инсайд о том, что парижский клуб следит за Алексеем и собирает по нему информацию.
В конце мая конкретики стало еще больше. Сначала футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что «переход Батракова в ПСЖ как никогда близко», а вечером 30 мая, сразу после победы парижан в финальном матче Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала», сам Алексей выложил у себя в Telegram-канале загадочный пост с подписью «Просто фото». Но похоже, что совсем не просто. На фотографии он держит брендовую футболку с изображением точь-в-точь как на логотипе ПСЖ. Вряд ли бы Алексей осмелился на такой провокационный пост, если бы сам не был уверен в потенциальном трансфере.
На следующий день появились конкретные детали будущей сделки — о них сообщил агент Дмитрий Чельцов в эфире «Европейского обзора» на канале «Коммент. Шоу». По его словам, вероятность перехода россиянина в ПСЖ составляет 95%, боссы обоих клубов уже провели «больше десяти созвонов», а на этой неделе Кампуш прилетит в Москву, чтобы закрыть сделку. Помешать этому может только «какой-то форс-мажор». Трансфер может случиться через две недели. Сумма сделки составит €25 млн, а сам Батраков получит зарплату в размере €5−6 млн за сезон.
При этом есть вероятность, что игрок обойдется ПСЖ значительно дешевле не то что «инсайдерских ценников», а даже оценочной стоимости по Transfermarkt. Согласно действующему контракту Алексея с «Локомотивом», сумма отступных для европейских клубов составляет €20 млн (для российских — цена только договорная). Но вышло так, что за это время он стал еще ценнее, а условия остались прежние. Кроме того, в них есть один нюанс: в случае активации опции выкупа €4 млн уйдут стороне игрока. И тогда «Локо» получит только €16 млн.
Однако, по самой свежей информации «Спорт-Экспресса», продвижений по переходу в ПСЖ в последние три недели нет. Французский клуб сообщал, что планирует провести переговоры после финала Лиги чемпионов, однако с тех пор на связь с представителями 20-летнего футболиста не выходил. Поэтому пока что верить в ранее упомянутые цифры не стоит — это лишь примерный ориентир.
Тем не менее велика вероятность, что трансфер Батракова в ПСЖ станет рекордной продажей в истории «Локомотива». Ныне действующий рекорд — €17,9 млн за сенегальского нападающего Умара Ньяссе, перешедшего зимой 2016 года в английский «Эвертон» (на тот момент игрок оценивался в €10 млн).
Перспективы в ПСЖ
Для самого Алексея переход в ПСЖ, бесспорно, — огромный шаг вперед. Молодой, перспективный, с огромным простором для дальнейшего развития, чтобы закрепиться на солидном европейском уровне.
По амплуа Алексей — центральный и атакующий полузащитник. А в этих линиях у ПСЖ немало громких имен: чего только стоят два португальца, Жоау Невеш и Витинья, каждый из которых сейчас оценивается в космические €140 млн. И ладно они еще старше Батракова: Невешу — 21, а Витинье — 26. Но также в обойме полузащиты ПСЖ есть два не менее талантливых ровесника: Уоррен Заир-Эмери (€80 млн) и Сенни Майюлю (€40 млн). И это мы еще не говорим про опытных Фабиана Руиса (€30 млн) и Ли Кан-ина (€28 млн). По такому принципу Батраков пока что превосходит в ПСЖ лишь 18-летнего испанца Дро Фернандеса (€10 млн).
Если ПСЖ намерен продать кого-то из полузащитников в летнее трансферное окно, шансы россиянина на достойное игровое время возрастут. Очевидно, что Алексей не станет сходу игроком основной обоймы, а в лучшем случае начнет с выходов со скамейки запасных.
Достаточно взглянуть на стартовый состав ПСЖ в финале ЛЧ, чтобы оценить перспективы попадания Батракова в основу. На эту игру главный тренер парижан Луис Энрике вышел с тройкой Витинья — Невеш — Руис, а на замену одному из них выходил Заир-Эмери. Вряд ли Алексей сможет сразу же потеснить кого-то из этой четверки, если никто не покинет команду летом.
В противном случае россиянин либо пойдет по пути Сафонова, проведя первый сезон в статусе запасного, либо же сразу отправится в аренду в какой-нибудь участвующий в еврокубках крепкий середняк из топ-5 чемпионатов.
Так или иначе, талант Батракова позволяет ему побороться за место в основе ПСЖ. И с точки зрения перспектив это отличный трансфер.
Алексей Михайлов