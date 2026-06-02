«Зенит» продлил контракт с семикратным чемпионом России Ерохиным

«Зенит» продлил контракт с полузащитником Александром Ерохиным. Об этом сообщила пресс-служба петербургского клуба.
Новое соглашение 36-летнего футболиста рассчитано до конца сезона 2026/27.
Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года, с командой он стал семикратным чемпионом России, выиграл два Кубка и пять Суперкубков страны.
В прошедшем сезоне Ерохин провел 22 матча за «Зенит» во всех турнирах, забил четыре гола и отметился одной результативной передачей.
Единственный гол в РПЛ он забил на 84-й минуте в предпоследнем, 29-м туре против «Сочи» (2:1), принеся своей команде важную победу в борьбе за чемпионство.
С 2016 по 2021 гол Ерохин провел 32 матча и забил четыре гола в составе сборной России.