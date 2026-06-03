Агент Дивеева: «Зенит» в более выгодной позиции после обмена Гонду на Игоря

Напомним, в январе 2026 года Игорь Дивеев перешел в «Зенит», а нападающий Лусиано Гонду отправился в ЦСКА. В составе петербуржцев Игорь Дивеев стал чемпионом России.
— Если существует идеальный сценарий после перехода, то сейчас мы стали его свидетелями, — сказал Еремин. — Чтобы не сглазить, скажу, что есть к чему стремиться. Игорь влился в коллектив, хорошо выступил за «Зенит», стал чемпионом, но ему еще нужно много работать. Все получилось так, как мы хотели.
— Согласны, что от обмена выиграл «Зенит»?
— Подразумевали, что выиграют оба клуба, но, к сожалению, Лусиано пока себя не реализовал. Возможно, еще идет процесс адаптации. Игорь вписался, как нельзя лучше. Пока «Зенит» в более выгодной позиции после этого обмена.
В сезоне-2025/26 Игорь Дивеев провел за «Зенит» 15 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт 26-летнего защитника с петербуржцами рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает Игоря Дивеева в 10 млн евро.