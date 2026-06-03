Агент Дивеева: «Зенит» в более выгодной позиции после обмена Гонду на Игоря

— Если существует идеальный сценарий после перехода, то сейчас мы стали его свидетелями, — сказал Еремин. — Чтобы не сглазить, скажу, что есть к чему стремиться. Игорь влился в коллектив, хорошо выступил за «Зенит», стал чемпионом, но ему еще нужно много работать. Все получилось так, как мы хотели.