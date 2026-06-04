«Тюкавин хочет играть за “Динамо”, у нас нет планов продавать его в “Зенит”. Интервью Пивоварова

Назначение Карпина было ошибкой
— Этот год для «Динамо» выдался скомканным. Подвели уже итоги?
— Сезон действительно начался провально. Было ясно, что «Динамо» свои цели не выполняет. Тренерский штаб Валерия Карпина покинул команду, произошло назначение Ролана Гусева. Хочется поблагодарить Ролана за ту работу, которую он проделал. По сути, ему пришлось с колес начинать работу, собирать штаб. И в целом период работы Гусева можно назвать достойным. Однако основные задачи команда выполнить не смогла, хотя играла ярко. Обыграли будущего победителя Кубка «Спартак» — 5:2. Другому суперфиналисту, «Краснодару», уступили лишь по пенальти, показав, что можем с ними играть. Собственно, в следующей встрече уже в РПЛ это доказали. Сезон неудачный. Будем двигаться дальше. Сейчас приедет Сандро Шварц. На мой взгляд, у нас сильная команда с большим потенциалом.
— Назначение Валерия Карпина было ошибочным?
— Очевидно, с учетом всех результатов, что это было ошибкой и неправильным решением.
— При Гусеве «Динамо» показывало неплохие результаты. Почему решили не продолжать сотрудничество?
— Это было непростое решение, потому что были аргументы как в пользу Гусева, так и в отношении Шварца. Решение принял совет директоров. После назначения Сандро стало очевидно, что мы попрощаемся с Гусевым — он готов тренировать самостоятельно, а не соглашаться на предложенную роль ниже. Желаем Гусеву развития, чтобы он стал тренером РПЛ!
— Какой ключевой фактор, из-за которого Гусев не был утвержден на пост главного тренера?
— Это внутренний вопрос. Мы знаем Шварца как квалифицированного специалиста. Мы ему уже давали долгосрочный контракт, тогда он уходил не по спортивным причинам. В сезоне-2021/22 мы были недалеко от первого места после осенней части. А в весенней части значительно пострадали, так как ушли ключевые тренеры и футболисты. Сандро находился в тяжелом эмоциональном состоянии, но он довел команду до довольно высоких позиций («Динамо» выиграло бронзу и играло в финале Кубка. — Прим. «СЭ»). Тогда Сандро принял решение уехать. Сейчас он пересмотрел позицию на происходящие события и возвращается.
— Есть мнение, что «Динамо» пытается купить прошлое. Как к этому относитесь?
— Можно любую метафору подобрать, но существует много прецедентов в футболе, когда тренер возвращался и был более успешен. Я вижу, что Сандро многие вещи пересмотрел. Мы идем дальше, у нас хороший потенциал.
— Какие требования были у Шварца при заключении контракта? Может быть, попросил сохранить Тюкавина?
— Будет корректно задать ему данные вопросы. Сборы у команды начнутся 18 июня, думаю, что Сандро прилетит в Москву за несколько дней до этого и начнет работу.
— Допускаете, что «Динамо» может рассмотреть предложение «Зенита» по Тюкавину.
— Никакого предложения не было. Планов продать Тюкавина у нас нет. Мы об этом постоянно говорили. У Кости долгосрочный контракт. Он игрок «Динамо», хочет быть футболистом нашего клуба. Очень надеюсь, что будет выступать за «Динамо».
Хотели бы видеть Овечкина на наших матчах
— Планируется усиление под Сандро Шварца?
— Мы обсуждаем с ним трансферную кампанию. На данный момент у нас много футболистов. Нужно понимать, если мы кого-то покупаем, приобретаем, то должны с кем-то расставаться. Это сложное решение. У нас в команде больше 30 игроков. Поэтому мы думаем над трансферами на вход и на выход.
— Сандро зарекомендовал себя как человек, который умеет развивать молодых. Ставка «Динамо» сейчас на это?
— Вы же это видите на протяжении последних лет. Это полноценная система, но у «Динамо» есть еще и спортивные задачи, их мы тоже стараемся решать. Что касается молодых, то у нас есть Маринкин, вернется Смелов, есть несколько ребят в «Динамо-2». Плюс Расулов, который очень прилично выступал в последнем сезоне, Бабаев, Гладышев. Да и Тюкавин нестарый игрок.
— Вы знали, что Сандро ведет параллельные переговоры с ЦСКА?
— Я думаю, что вы зададите ему этот вопрос, но, по моим ощущениям, он не сильно колебался. И решение принял практически сразу.
— Какие задачи стоят перед Шварцем?
— Задачи сохраняются: место в тройке, борьба за трофей. И трофей в ближайшие годы.
— Овечкин сейчас в Москве. Планируете какую-то совместную коллаборацию?
— Костя Тюкавин с ним встречался. Я его попросил кое-что обсудить.
— Например?
— Мы бы хотели видеть Александра Овечкина на наших матчах, надеемся, нам удастся это согласовать.
— Одна из главных тем прошедшего сезона — судейство. Максим Митрофанов рассказывал, что все руководители клубов довольны судейством в чемпионате России. Вы говорили такое?
— Нет. Года три назад говорил. К сожалению, в последние годы мы наблюдаем негативную тенденцию.
— На встречах с судьями вы заявляете позицию, что недовольны работой арбитров?
— Встреч на уровне руководителей клубов РФС не проводит. Есть судейские семинары со штабами команд. Это скорее методические встречи, на которых объясняется, как будут трактоваться моменты. Но мы видим, что моменты трактуются непоследовательно. Поэтому смысл этих встреч теряется.
— На ПМЭФ вы объявили о новом титульном спонсоре. Довольны условиями?
— Да. Компания БЕТСИТИ получит самый премиальный пакет рекламного инвентаря, включая размещение своего логотипа на футболке на лучшем месте, на груди, самый большой инвентарь на стадионе, самое большое количество позиций на наших цифровых ресурсах и приоритет на нейминг и рекламу в наших лучших проектах. У компании БЕТСИТИ есть история, есть конкурентные преимущества и есть амбиции выйти на лидирующие позиции, что соответствует и амбициям «Динамо». Надеемся, что достичь наших целей вместе нам будет проще.
Артем Бухаев