Легенда РПЛ сделал выбор между Акинфеевым и Сафоновым

«Если брать по титулам, то номер один, в любом случае, это Сафонов. Может быть, он еще себя не проявляет на протяжении многих лет, как Игорь, в сборной, где тот доказал свой уровень. Акинфеев выиграл Кубок УЕФА и стал многократным чемпионом России, но если брать Матвея за эти два года в “ПСЖ”, то, однозначно, он по регалиям и всем этим моментам — номер один. Нет российских футболистов и вратарей, кто выиграл бы столько. Он попал в удачное время в “ПСЖ”, который много лет не мог ничего выиграть со звездами в составе, а сейчас уже совсем-другие звезды и футбол. Таких больших европейских кубков из наших долго еще никто не сможет выиграть. Будем, конечно, надеяться на наших звездочек, но, думаю, еще нужно время», — считает Деменко.