Константин Тюкавин: «Будем учиться у ПСЖ бить пенальти»

Один из самых звездных игроков РПЛ Константин Тюкавин из-за проблем со здоровьем пропустил недавние матчи сборной России против Египта (0:1) и Буркина-Фасо (3:0).
Но уже со второй половины июня он начнет подготовку к новому сезону в составе московского «Динамо», на пост главного тренера которого недавно вернулся Сандро Шварц. В 2021 году именно при немце нападающий закрепился в основном составе.
В интервью «Известиям» Тюкавин прокомментировал успех вратаря сборной Матвея Сафонова, выигравшего Лигу чемпионов с французским ПСЖ, оценил новичка национальной команды, 18-летнего полузащитника молодежного состава «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова, позитивно оценил перспективы предыдущего главного тренера «Динамо» Ролана Гусева и поделился впечатлениями от посещения Петербургского международного экономического форума.
Думаю, Сандро точно скучал по времени, когда работал в «Динамо»
— Уже общались с Сандро Шварцем после назначения в «Динамо»?
— Да. И до назначения, и после общался с Сандро и его помощниками. Со всеми были на связи и раньше, поддерживали общение после его ухода из «Динамо».
— Как оцените их эмоциональное состояние перед возвращением в Россию?
— Я думаю, Сандро точно скучал и скучает по тому времени, когда работал в «Динамо». Посмотрим, каким он будет сейчас, как будет строиться работа. Выйдем из отпуска и пообщаемся более подробно. Думаю, будет долгий разговор обо всем.
— Стиль игры Шварца — прессинг, быстрые контратаки. Но за четыре года его отсутствия в «Динамо» поменялась примерно половина состава. Насколько нынешняя команда подходит под его систему?
— Посмотрим, я думаю, будет интересно. Есть время подготовиться — для этого и существуют сборы. Думаю, Сандро найдет ключ ко всем футболистам, которые есть в «Динамо». Надеюсь, всё будет хорошо. На мой взгляд, у нас сейчас состав как минимум не слабее, чем был в 2021 году. Точно не слабее. Так что всё зависит от нас, от подготовки к сезону. Впереди много работы, и только время покажет, к чему всё это приведет.
— Удалось персонально попрощаться с Роланом Гусевым и его штабом?
— Я с Роланом Александровичем постоянно на связи. Записал ему видео сразу же после официального объявления о его уходе. С Романом Сергеевичем Шароновым тоже постоянно общаюсь. В теплых отношениях остался со всем предыдущим тренерским штабом «Динамо» — спасибо им за работу, за помощь. Вообще никаких нареканий к ним не может быть. И ничего плохого в их адрес у меня нет.
— Понятно, что их судьба во многом была завязана на результаты Кубка России, из которого «Динамо» вылетело на предпоследней стадии. Но в целом по работе они убедили, что могут успешно тренировать на уровне РПЛ?
— Я думаю, что точно убедили. Даже если посмотреть на наши результаты весной, то мы по набранным очкам были одними из лучших в чемпионате России.
Да, к сожалению, вылетели из Кубка от «Краснодара», но если взять содержание игры, то мы играли против него хорошо и ни в чем не уступали одному из лидеров нашего футбола, проиграли ему только в серии пенальти. Понятно, что никто на это не будет смотреть — игра забудется, а результат останется. Но уверен, что Саныч еще будет работать на тренерском мостике и возглавлять хорошую команду.
«Был нужен отдых, чтобы мелкие болячки подлечить»
— Вы побывали на Петербургском международном экономическом форуме. За день до появления на нем вы выложили в Telegram-канале совместное с женой Алёной фото из поезда с подписью: «Едем в Питер. Ждите новостей». Зачем было нервировать людей, многие из которых опять подумали, что речь идет о переговорах с «Зенитом»?
— Кто как хочет, тот так и понимает, что имеется в виду (улыбается). Мне нужно было что-то выложить в канал — я до этого его давно не обновлял. Подумал, что классная фотка получилась — решил выложить.
— Уже много лет слухи об интересе к вам «Зенита» возникают чуть ли не каждое трансферное окно. Как реагируете на них примерно в десятый раз?
— Не от меня же они появляются. Это обычное дело, когда какой-то клуб интересуется какими-либо футболистами. Но все знают, что у меня долгосрочный контракт с «Динамо» и что меня всё устраивает в родном клубе. Так что если кто-то заинтересован во мне, пусть обращается к руководству «Динамо», а оно уже обратится ко мне с этим предложением, если посчитает нужным.
— Как вам поездка на ПМЭФ и главное событие с вашим участием — подписание «Динамо» договора с новым партнером?
— Всё классно. Провел отличный день в Питере. Режим рабочий — с утра на ногах, на забег съездил в центре города, провел разминку для участников, потом пробежались вместе с ними. Было очень масштабно — около 2,5 тыс. человек принимали участие. Ну и посещение самого ПМЭФ было интересным — автограф-сессия, церемония подписания договора «Динамо» и компанией БЕТСИТИ. Моя задача — продолжать играть в футбол и забивать голы, чтобы были довольны и болельщики, и новый партнер. Наверняка и в активностях новых буду участвовать в рамках этого соглашения.
— Вы поехали в Питер в том числе из-за того, что по состоянию здоровья не могли полноценно тренироваться в составе сборной. Насколько серьезные проблемы?
— Нужно было взять небольшой отдых, чтобы всякие мелкие болячки подлечить, чтобы они уже не беспокоили.
«По тренировкам видно, что Ибрагимов быстрый, резкий, техничный»
— В сборную России впервые был вызван Амир Ибрагимов из молодежной команды «Манчестер Юнайтед». За несколько дней совместных с ним тренировок успели с ним познакомиться и оценить его игровые качества?
— Так, чтобы прям познакомиться, — нет. Несколько раз пересекались в расположении сборной, но не могу сказать, что много общались. Что касается игровых качеств, то по тренировкам было видно, что он быстрый, резкий, техничный. Посмотрим, как будет в игре. Но видно, что футболист классный.
— Как вам недавний финал Лиги чемпионов между ПСЖ и «Арсеналом»?
— Финал, наверное, показался не таким фееричным, как полуфинальный матч, в котором ПСЖ выиграл 5:4 у «Баварии». Но парижане молодцы, выиграли по пенальти у «Арсенала». Будем учиться у них бить пенальти (улыбается).
— Этому можно научиться?
— Всему можно научиться. Не забиваешь сегодня — забьешь завтра.
— Это все-таки не лотерея?
— Многие считают, что лотерея. Но сильнее по духу оказался ПСЖ.
— Год назад могли представить, что Матвей Сафонов станет основным вратарем лучшего клуба Европы и в этом качестве выиграет Лигу чемпионов?
— Нет, не мог.
— Сейчас какие эмоции испытываете от того, что с таким человеком пересекаетесь в сборной?
— Матвей — молодец. Доказал своей работой, своим трудом, что достоин быть основным вратарем ПСЖ. Да, первое время он не играл в старте, но не складывал руки, не бросал якорь, а работал над собой и доказал, что является первым номером в клубе.
Автор: Алексей Фомин