Константин Тюкавин: «Будем учиться у ПСЖ бить пенальти»

— Посмотрим, я думаю, будет интересно. Есть время подготовиться — для этого и существуют сборы. Думаю, Сандро найдет ключ ко всем футболистам, которые есть в «Динамо». Надеюсь, всё будет хорошо. На мой взгляд, у нас сейчас состав как минимум не слабее, чем был в 2021 году. Точно не слабее. Так что всё зависит от нас, от подготовки к сезону. Впереди много работы, и только время покажет, к чему всё это приведет.