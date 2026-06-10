«Спартак» берет лидера у прямого конкурента, стало известно, когда Моуринью возглавит «Реал». Трансферные слухи дня

Что в РПЛ
Арсен Адамов вернулся в «Ахмат»
«Ахмат» объявил о возвращении в клуб правого защитника Арсена Адамова. Контракт грозненского клуба с 26-летним футболистом рассчитан на три года.
Адамов является трехкратным чемпионом России в составе «Зенита». В мае защитник покинул петербургский клуб в связи с окончанием срока контракта.
Помимо «Зенита» и «Ахмата», воспитанник чеченского футбола выступал за «Урал» и «Оренбург». В активе Адамова 7 матчей за сборную России, в которых он забил 2 гола.
«Локомотив» интересуется пятым бомбардиром чемпионата Польши Пулулу
«Локомотив» проявляет интерес к нападающему «Ягеллонии» Афимику Пулулу, утверждает «РБ Спорт».
В чемпионате Польши — 2025/26 анголец забил 15 голов, став пятым бомбардиром турнира. Всего в прошлом сезоне 27-летний футболист принял участие в 47 матчах, записав на свой счет 21 мяч и 8 результативных передач.
Ранее Пулулу выступал за «Базель», «Ксамакс» и «Гройтер Фюрт». Согласно сайту Transfermarkt, срок его контракта завершится 30 июня.
Президент «Урала» — о возможном назначении Юрана: «Мы на связи, общаемся»
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слухи о возможном назначении Сергея Юрана на пост главного тренера команды.
«Мы общаемся со многими кандидатами на должность главного тренера “Урала”, но более конкретную информацию пока дать не могу. Юран? С Сергеем Николаевичем мы тоже на связи, общаемся. Как и с другими кандидатами. У нас большой список, совет директоров всех смотрит», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.
Екатеринбуржцы по итогам сезона-2025/26 не смогли выйти в РПЛ, проиграв махачкалинскому «Динамо» в стыковых играх (0:1, 0:2). Юран дважды выводил свои команды в РПЛ — «Шинник» в 2007 году и «Химки» в 2020-м.
«Спартак» предложит «Локомотиву» 4 млн евро за Воробьева
«Спартак» оценил нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева в 4 млн евро, сообщает «Чемпионат». По данным источника, в ближайшее время красно-белые сделают предложение по трансферу 28-летнего форварда.
При этом железнодорожники готовы продать Воробьева за 6 млн евро. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2027 года.
В прошедшем сезоне Воробьев забил за «Локомотив» 12 голов в 34 матчах.
Что в Европе
«Реал» объявил о расставании с главным тренером Арбелоа
«Реал» и Альваро Арбелоа достигли соглашения о завершении его работы на посту главного тренера. Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.
«Реал» выражает глубокую благодарность Альваро Арбелоа, который на протяжении всей своей карьеры в клубе — с момента прихода в нашу академию — всегда демонстрировал преданность, самоотдачу и профессионализм. Его личность является примером ценностей нашего клуба. «Реал», который всегда будет его домом, желает Альваро Арбелоа и всей его семье удачи на новом этапе жизни«, — говорится в заявлении “Реала”.
Ожидается, что новым главным тренером «Реала» будет назначен Жозе Моуринью.
Под руководством Арбелоа «Реал» в завершившемся сезоне занял 2-е место в чемпионате Испании. В Лиге чемпионов мадридская команда вылетела в ¼ финала от «Баварии», а в Кубке Испании — в ⅛ финала от «Альбасете».
«Реал» официально предлагал 150 миллионов евро за Альвареса, но «Атлетико» отказал
«Реал» на официальном сайте сообщил, что по итогам сегодняшнего заседания совета директоров он предлагал «Атлетико» 150 миллионов евро за права на игрока Хулиана Альвареса.
После изучения и оценки предложения «Атлетико» поблагодарил клуб за него и отклонил, сославшись на сумму отступных за игрока. Отступные за аргентинского форварда составляют 500 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Альварес принял участие в 39 матчах во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 9 передач.
«Бенфика» объявила об уходе Моуринью в «Реал». Мадридский клуб выкупил главного тренера за 15 млн евро
«Бенфика» опубликовала официальное заявление о том, что главный тренер команды Жозе Моуринью переходит в «Реал».
«Мадридский “Реал” официально выразил намерение нанять главного тренера Жозе Моуринью, выплатив сумму в размере 15 000 000 евро, которая соответствует клаусуле (сумме отступных), прописанной в действующем трудовом спортивном договоре, при этом сам тренер дал свое согласие на данный переход. Таким образом, второй этап работы Жозе Моуринью у руля “Бенфики” подошел к концу», — говорится в заявлении португальского клуба.
Напомним, что Моуринью уже тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год, выиграв чемпионат (2011/12), Кубок (2010/11) и Суперкубок Испании (2012).
Автор: Денис Лебеденко