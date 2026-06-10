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«Спартак» берет лидера у прямого конкурента, стало известно, когда Моуринью возглавит «Реал». Трансферные слухи дня

Собрали главное.

Источник: Sport24

Что в РПЛ

Арсен Адамов вернулся в «Ахмат»

Источник: https://t.me/fczenit

«Ахмат» объявил о возвращении в клуб правого защитника Арсена Адамова. Контракт грозненского клуба с 26-летним футболистом рассчитан на три года.

Адамов является трехкратным чемпионом России в составе «Зенита». В мае защитник покинул петербургский клуб в связи с окончанием срока контракта.

Помимо «Зенита» и «Ахмата», воспитанник чеченского футбола выступал за «Урал» и «Оренбург». В активе Адамова 7 матчей за сборную России, в которых он забил 2 гола.

«Локомотив» интересуется пятым бомбардиром чемпионата Польши Пулулу

Источник: Sipa USA/ТАСС

«Локомотив» проявляет интерес к нападающему «Ягеллонии» Афимику Пулулу, утверждает «РБ Спорт».

В чемпионате Польши — 2025/26 анголец забил 15 голов, став пятым бомбардиром турнира. Всего в прошлом сезоне 27-летний футболист принял участие в 47 матчах, записав на свой счет 21 мяч и 8 результативных передач.

Ранее Пулулу выступал за «Базель», «Ксамакс» и «Гройтер Фюрт». Согласно сайту Transfermarkt, срок его контракта завершится 30 июня.

Президент «Урала» — о возможном назначении Юрана: «Мы на связи, общаемся»

Источник: РИА "Новости"

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слухи о возможном назначении Сергея Юрана на пост главного тренера команды.

«Мы общаемся со многими кандидатами на должность главного тренера “Урала”, но более конкретную информацию пока дать не могу. Юран? С Сергеем Николаевичем мы тоже на связи, общаемся. Как и с другими кандидатами. У нас большой список, совет директоров всех смотрит», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.

Екатеринбуржцы по итогам сезона-2025/26 не смогли выйти в РПЛ, проиграв махачкалинскому «Динамо» в стыковых играх (0:1, 0:2). Юран дважды выводил свои команды в РПЛ — «Шинник» в 2007 году и «Химки» в 2020-м.

«Спартак» предложит «Локомотиву» 4 млн евро за Воробьева

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» оценил нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева в 4 млн евро, сообщает «Чемпионат». По данным источника, в ближайшее время красно-белые сделают предложение по трансферу 28-летнего форварда.

При этом железнодорожники готовы продать Воробьева за 6 млн евро. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2027 года.

В прошедшем сезоне Воробьев забил за «Локомотив» 12 голов в 34 матчах.

Что в Европе

«Реал» объявил о расставании с главным тренером Арбелоа

Источник: Reuters

«Реал» и Альваро Арбелоа достигли соглашения о завершении его работы на посту главного тренера. Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.

«Реал» выражает глубокую благодарность Альваро Арбелоа, который на протяжении всей своей карьеры в клубе — с момента прихода в нашу академию — всегда демонстрировал преданность, самоотдачу и профессионализм. Его личность является примером ценностей нашего клуба. «Реал», который всегда будет его домом, желает Альваро Арбелоа и всей его семье удачи на новом этапе жизни«, — говорится в заявлении “Реала”.

Ожидается, что новым главным тренером «Реала» будет назначен Жозе Моуринью.

Под руководством Арбелоа «Реал» в завершившемся сезоне занял 2-е место в чемпионате Испании. В Лиге чемпионов мадридская команда вылетела в ¼ финала от «Баварии», а в Кубке Испании — в ⅛ финала от «Альбасете».

«Реал» официально предлагал 150 миллионов евро за Альвареса, но «Атлетико» отказал

Источник: Reuters

«Реал» на официальном сайте сообщил, что по итогам сегодняшнего заседания совета директоров он предлагал «Атлетико» 150 миллионов евро за права на игрока Хулиана Альвареса.

После изучения и оценки предложения «Атлетико» поблагодарил клуб за него и отклонил, сославшись на сумму отступных за игрока. Отступные за аргентинского форварда составляют 500 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Альварес принял участие в 39 матчах во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 9 передач.

«Бенфика» объявила об уходе Моуринью в «Реал». Мадридский клуб выкупил главного тренера за 15 млн евро

Источник: Reuters

«Бенфика» опубликовала официальное заявление о том, что главный тренер команды Жозе Моуринью переходит в «Реал».

«Мадридский “Реал” официально выразил намерение нанять главного тренера Жозе Моуринью, выплатив сумму в размере 15 000 000 евро, которая соответствует клаусуле (сумме отступных), прописанной в действующем трудовом спортивном договоре, при этом сам тренер дал свое согласие на данный переход. Таким образом, второй этап работы Жозе Моуринью у руля “Бенфики” подошел к концу», — говорится в заявлении португальского клуба.

Напомним, что Моуринью уже тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год, выиграв чемпионат (2011/12), Кубок (2010/11) и Суперкубок Испании (2012).

Автор: Денис Лебеденко