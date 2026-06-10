«Спартак» берет лидера у прямого конкурента, стало известно, когда Моуринью возглавит «Реал». Трансферные слухи дня

«Мы общаемся со многими кандидатами на должность главного тренера “Урала”, но более конкретную информацию пока дать не могу. Юран? С Сергеем Николаевичем мы тоже на связи, общаемся. Как и с другими кандидатами. У нас большой список, совет директоров всех смотрит», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.