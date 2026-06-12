«Оренбург» проведет предсезонные сборы в Казани и Москве

Сборы в Казани пройдут с 15 июня по 5 июля и с 12 по 16 июля, а в Москве —
В ближайшее время команда также объявит о товарищеских матчах.
«Оренбург» завершил сезон-2025/26 на 12-м месте в РПЛ, набрав 29 очков.
«Оренбург» летние проведет предсезонные сборы в Казани и Москве. Об этом сообщает пресс-служба российской Премьер-лиги (РПЛ).
Сборы в Казани пройдут с 15 июня по 5 июля и с 12 по 16 июля, а в Москве —
В ближайшее время команда также объявит о товарищеских матчах.
«Оренбург» завершил сезон-2025/26 на 12-м месте в РПЛ, набрав 29 очков.