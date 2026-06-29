Дзюба отказал клубу из ЛЧ, стала известна новая команда Левандовского. Трансферы и слухи дня

Что в России
Тюкавин не стал отрицать: он может перейти в «Зенит»
Нападающий «Динамо» Александр Тюкавин намекнул, что болельщикам московского клуба стоит приготовиться к его трансферу в «Зенит». Ранее стало известно, что чемпионы России собираются предложить за Тюкавина 30 миллионов евро (за эту же сумму они 18 лет назад выкупили у «бело-голубых» Данни).
«Два года назад я действительно был абсолютно не готов и сразу отрубил вариант с “Зенитом”. Сейчас решение в любом случае принимает клуб, с которым у меня долгий контракт, а от меня мало что зависит. Если “Динамо” решит, что их устроит то или иное предложение по мне, то все может быть».
«Важно, чтобы болельщики понимали — я никуда не рвусь. Я надеюсь на их понимание при любом развитии ситуации. Всегда их уважаю и благодарен им за поддержку. Понятно, что хочется что-то выиграть с родным клубом, но пока этого достичь не получается. Думаю, у любого футболиста есть желание постоянно бороться за первые места и в Кубке, и в чемпионате», — отметил Тюкавин.
Дзюба отказал белорусскому клубу, попавшему в ЛЧ
Как сообщает Metaratings, интерес к Артему Дзюбе проявляет действующий чемпион Беларуси «МЛ Витебск». После завершения контракта с «Акроном» 37-летний Дзюба (в августе ему исполнится 38) является свободным агентом. На этом фоне витебчане выразили готовность взять его в свой состав. Впрочем, по данным источника, приоритетом для Артема остается игра в РПЛ.
Нежелание Дзюбы выступать в Беларуси подтвердил также инсайдер Анар Ибрагимов. «Витебск выходил в начале лета на Дзюбу, но Артема переезд в ближнее зарубежье с еврокубками не подкупил. Футболист хочет быть в Москве», — написал Ибрагимов в телеграм-канале.
Отметим, что «МЛ Витебск» в новом сезоне сыграет в Лиге чемпионов. Дебютировать в главном еврокубке белорусскому клубу предстоит уже 8 июля — его оппонентом по 1-му отборочному раунду станет румынская «Университатя Крайова».
Кокорин не хочет в Россию — он объяснил почему
Александр Кокорин заявил, что не собирается возвращаться в родной чемпионат.
«Не рассматриваю РПЛ для продолжения карьеры. Не хочу. Из тех клубов, где бы я хотел играть в России, предложений нет, а в другие я не планирую. За выживание бороться я не хочу», — сказал 35-летний нападающий, который находится в статусе свободного агента после ухода из кипрского «Ариса».
Что в Европе и мире
Левандовски переезжает в MLS
Фабрицио Романо назвал новый клуб легендарного нападающего Роберта Левандовского: им станет «Чикаго Файр». Бывший игрок «Баварии» и «Барселоны», которому в этом августе исполнится 38 лет, присоединится к команде из штата Иллинойс на правах свободного агента.
Гюсто засобирался в «Манчестер Сити» — к Мареске
Защитник «Челси» Мало Гюсто может сменить клуб и присоединиться к «Манчестер Сити». Как сообщает Foot Mercato, сам французский игрок уже согласился на переезд в Манчестер. Теперь сторонам предстоит согласовать сумму компенсации — «Челси» хочет выручить за Гюсто не менее 50−55 миллионов евро.
Напомним, по окончании сезона-2025/26 «Манчестер Сити» возглавил Энцо Мареска, который ранее работал в «Челси» и хорошо знаком с качествами Гюсто.
Диоманде хочет к Энрике, а не к Ираоле
«Ливерпуль» теряет надежды подписать вингера «РБ Лейпциг» Яна Диоманде. Как известно, английский клуб рассматривает 19-летнего ивуарийца в качестве цели номер один на замену покидающему «Энфилд» Мохамеду Салаху. Однако сам Диоманде хочет присоединиться не к «Ливерпулю», а к «ПСЖ», выяснил авторитетный The Athletic.
Ян уверен, что именно выступления на «Парк де Пренс» обеспечат ему лучшие шансы завоевать «Золотой мяч». Также молодую звезду прельщает возможность выступать под руководством Луиса Энрике.
«РБ Лейпциг» готов рассмотреть предложение по Диоманде, но только за большие деньги: немцев устроит сумма в районе 130 миллионов евро. Если же их аппетиты не будут удовлетворены, то они предпочтут сохранить игрока у себя в состав еще на один сезон.
Лангле уходит в «Бенфику»
Защитник Клеман Лангле покидает «Атлетико» и переходит в «Бенфику». Об этом сообщает Фабрицио Романо. Сделка согласована всеми сторонами. 31-летний француз, ранее выступавший за «Барселону», подпишет контракт с лиссабонцами до 2029 года.
Кертис Джонс привлек внимание Артеты
«Арсенал» заинтересован в подписании полузащитника «Ливерпуля» Кертиса Джонса, сообщает Calcio Mercato. Чемпионы Англии включились в борьбу за 25-летнего футболиста, на которого также претендует «Интер». Нынешний работодатель оценивает Джонса в 40 миллионов евро.
Автор: Тимофей Яценко