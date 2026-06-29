Дзюба отказал клубу из ЛЧ, стала известна новая команда Левандовского. Трансферы и слухи дня

«Два года назад я действительно был абсолютно не готов и сразу отрубил вариант с “Зенитом”. Сейчас решение в любом случае принимает клуб, с которым у меня долгий контракт, а от меня мало что зависит. Если “Динамо” решит, что их устроит то или иное предложение по мне, то все может быть».