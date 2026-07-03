«Краснодар» предложил контракт Магомеду Оздоеву

«Быки» предложили 33-летнему россиянину контракт на два года. Сейчас хавбек находится в статусе свободного агента.
30 июня ПАОК объявил об уходе Оздоева. В РПЛ футболист выступал за «Зенит», «Локомотив», «Рубин» и «Терек».
«Краснодар» хочет подписать полузащитника Магомеда Оздоева. Об этом сообщает «Чемпионат».
«Быки» предложили 33-летнему россиянину контракт на два года. Сейчас хавбек находится в статусе свободного агента.
30 июня ПАОК объявил об уходе Оздоева. В РПЛ футболист выступал за «Зенит», «Локомотив», «Рубин» и «Терек».