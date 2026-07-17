Суперкубок интригует: «Зениту» нужен новый стиль, «Спартаку» — хорошее настроение от второго подряд трофея

«Спартак» и «Зенит» сыграют в Суперкубке России. И это бесконечно крутой пролог для нового сезона. Потому что на старте столкнутся две самые амбициозные команды чемпионата. Во всяком случае, так перед первым туром кажется многим.
Даже Андрей Аршавин, которого вряд ли можно обвинять в симпатии к «Спартаку», это признает: «За чемпионство будут бороться “Спартак”, ЦСКА и “Зенит”. Может, еще какая-либо команда выстрелит». Что тут делает ЦСКА — вопрос огромный. Но по «Спартаку» и «Зениту» все логично и понятно.
Посудите сами, «Динамо» в процессе перестройки, «Локомотив» теряет лучших футболистов и неспособен покупать им качественную замену. Из «Краснодара» ушли Эдуард Сперцян и Виктор Са, а Джон Кордоба получил травму на ЧМ, и его, вероятно, заменит Дмитрий Воробьев. Но разве ж можно Кордобу заменить? Ответ здесь ясен. Хотя Джон вернется и точно докажет свой уровень. Вот только потеря двух основных игроков атакующей группы для краснодарцев наверняка станет фатальной, на старте сезона так точно.
Поэтому Суперкубок может стать классным заходом на интригу. Тут, с одной стороны, «Зенит», который купил нападающего Фелипе Аугусто из «Трабзонспора» и Кевина Андраде из «Балтики» и все еще не потерял Нино. Аугусто уже забивал в предсезонке, а Андраде тоже выглядел сравнительно неплохо. Но от него вряд ли в игре зенитовцев что-то зависит. Из отпуска с совсем крохотным опозданием вернулся Вендел — штука по нынешним меркам невероятная. Да, именно на Суперкубок петербуржцы потеряли игроков сборной Бразилии — Дугласа Сантоса и Луиса Энрике, но их на один матч точно можно заменить. Например, слева в защите сыграет Вега, а справа в атаке — Глушенков.
Что касается анализа состава, то «Зенит», как и всегда, прилично сильнее конкурентов.
При этом «Спартак» пока приобрел только одного новичка — испанский защитник Парада переехал из «Алавеса». Обычный трансфер в ротацию оборонительной линии, который должен добавить глубины в первую очередь, а качества — во вторую. Но главное для спартаковцев — сохранение лидеров. Барко, Маркиньос, Жедсон, Ву, Умяров — на месте. По каждому были слухи об уходе, но в итоге команда Карседо, которая выиграла FONBET Кубок России и в целом провела хорошую весну, осталась в прежнем виде.
Разумеется, в это трансферное окно спартаковцы поищут центрального нападающего. Но надо понимать, что приобретение случится только после продажи кого-то из пары Угальде/Гарсия. В случае если сделка состоится, то Кахигао получит до 30 миллионов евро на топового страйкера. Пожалуй, классный форвард сделает этот «Спартак» действительным претендентом на золото. Пока же спартаковцы вырвались вперед не только из-за качественного состава и работы Карседо, но и потому, что «Краснодар» стал слабее. Тут надо говорить объективно.
И тут возвращаемся к прологу. «Спартак» — «Зенит», и всего лишь один матч, который может принести трофей. Правда, победа в Суперкубке необязательно сулит итоговый успех. Например, Фабио Челестини поднял над головой этот трофей, но потом скатился до увольнения из ЦСКА. А вот Карседо в «Пафосе» Суперкубок проиграл, но в том же сезоне стал чемпионом.
Есть информация, что Сергей Семак постарается освежить игру своей команды. Ну то есть сделать ее более атакующей и раскрепощенной. Это важно для акционеров и лично для председателя правления «Зенита» Константина Зырянова. Потому что в Санкт-Петербурге однозначно устали от фундаментализма последних лет. Трофеи — это здорово, но стиль тоже важен.
Для Семака и его футболистов «Спартак» в этом смысле важный маркер. Переиграть красно-белых атакой — лучшее, что можно представить для команды Сергея Богдановича. Красно-белым же победа нужна для настроения. Потому что в Нижнем Новгороде снова будет вся Москва. Да и трофейный голод заставляет не отмахиваться. Напомню, Суперкубок в российской истории у красно-белых всего один. И второй точно не станет лишним.
Если Карседо возьмет его, то за ним — на время точно — окончательно закрепится статус трофейного маньяка, который чуть больше чем за полгода забрал два из трех возможных в России. Ну разве не интрига?
Автор: Максим Никитин