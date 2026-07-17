Суперкубок интригует: «Зениту» нужен новый стиль, «Спартаку» — хорошее настроение от второго подряд трофея

Поэтому Суперкубок может стать классным заходом на интригу. Тут, с одной стороны, «Зенит», который купил нападающего Фелипе Аугусто из «Трабзонспора» и Кевина Андраде из «Балтики» и все еще не потерял Нино. Аугусто уже забивал в предсезонке, а Андраде тоже выглядел сравнительно неплохо. Но от него вряд ли в игре зенитовцев что-то зависит. Из отпуска с совсем крохотным опозданием вернулся Вендел — штука по нынешним меркам невероятная. Да, именно на Суперкубок петербуржцы потеряли игроков сборной Бразилии — Дугласа Сантоса и Луиса Энрике, но их на один матч точно можно заменить. Например, слева в защите сыграет Вега, а справа в атаке — Глушенков.