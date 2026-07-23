Александр Медведев словами «курам на смех» оценил протест «Спартака»

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Подача протеста московским «Спартаком» с требованием переигровки матча за Олимпбет — Суперкубок России является нелепым действием. Такое мнение ТАСС высказал советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев.
«Курам на смех», — сказал Медведев.
Ранее глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» направил протест с требованием переиграть матч за Суперкубок России против петербургского «Зенита» в связи с нарушением правил игры судьей.
18 июля «Зенит» обыграл «Спартак» и завоевал Суперкубок России (1:1, 4:2 — после серии пенальти). В конце основного времени форвард «Зенита» Александр Соболев сравнял счет благодаря точному удару с 11-метрового. После гола он подошел праздновать взятие ворот к трибуне болельщиков «Спартака», которые закидали поле стаканами. После этого между игроками произошла массовая потасовка. Позднее стало известно, что Соболев вызван на ближайшее заседание КДК РФС.
Главный арбитр встречи Евгений Буланов не стал проводить жеребьевку перед серией пенальти, отметив, что 11-метровые будут бить в ворота, за которыми находятся болельщики «Зенита». Судья руководствовался соображениями безопасности из-за поведения болельщиков «Спартака». Позднее в РФС заявили, что арбитр имел право на принятие такого решения.