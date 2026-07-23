Мостовой: «Спартак» правильно поступил, подав протест на результат суперкубка

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский футбольный клуб «Спартак» правильно поступил, подав протест на результат матча за Олимпбет — Суперкубок России. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион СССР в составе красно-белых Александр Мостовой.
В четверг контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) не удовлетворил требование «Спартака» переиграть матч за суперкубок против петербургского «Зенита».
«Я уже говорил, почему переигровка невозможна. И где были такие прецеденты, когда результат суперкубка отменили? “Спартак” правильно делал, что подавал протест, чтобы все видели и чтобы это не продолжалось», — сказал Мостовой.
18 июля «Зенит» обыграл «Спартак» и завоевал Суперкубок России (1:1, 4:2 по пенальти). Главный арбитр встречи Евгений Буланов не стал проводить жеребьевку перед серией пенальти, отметив, что 11-метровые будут бить в ворота, за которыми находятся болельщики «Зенита». Судья руководствовался соображениями безопасности из-за поведения болельщиков «Спартака». Позднее в РФС заявили, что арбитр имел право на принятие такого решения.
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