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Мостовой: «Спартак» правильно поступил, подав протест на результат суперкубка

КДК РФС отклонил требование московского клуба о переигровке матча с «Зенитом».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский футбольный клуб «Спартак» правильно поступил, подав протест на результат матча за Олимпбет — Суперкубок России. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион СССР в составе красно-белых Александр Мостовой.

В четверг контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) не удовлетворил требование «Спартака» переиграть матч за суперкубок против петербургского «Зенита».

«Я уже говорил, почему переигровка невозможна. И где были такие прецеденты, когда результат суперкубка отменили? “Спартак” правильно делал, что подавал протест, чтобы все видели и чтобы это не продолжалось», — сказал Мостовой.

18 июля «Зенит» обыграл «Спартак» и завоевал Суперкубок России (1:1, 4:2 по пенальти). Главный арбитр встречи Евгений Буланов не стал проводить жеребьевку перед серией пенальти, отметив, что 11-метровые будут бить в ворота, за которыми находятся болельщики «Зенита». Судья руководствовался соображениями безопасности из-за поведения болельщиков «Спартака». Позднее в РФС заявили, что арбитр имел право на принятие такого решения.

Зенит
5:3
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Суперкубок России, Финал
18.07.2026, 00:00 (МСК UTC+3)
Совкомбанк Арена
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