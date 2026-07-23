В «Спартаке» не удивились решению РФС отклонить протест по Суперкубку

В московском «Спартаке» заявили, что не удивлены решением Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) отклонить протест клуба с требованием переиграть матч за Суперкубок России против петербургского «Зенита».
Матч прошел 18 июля в Нижнем Новгороде, его обслуживала бригада Евгения Буланова. Спартаковцы проиграли «Зениту» в серии пенальти (1:1, 2:4).
«Не удивлены решением КДК. Но считаем, что если есть возможность говорить о несправедливости и бороться с ней, то мы должны использовать все возможные законные инструменты. Будем и дальше отстаивать свои интересы. Молчание в таких ситуациях вредит всему российскому футболу», — приводит заявление пресс-службы клуба «Матч ТВ».
«Красно-белые» лидировали большую часть матча, но пропустили гол с пенальти на 98-й минуте — забил Александр Соболев, в которого после празднования гола полетели пластиковые бутылки со спартаковской трибуны. Основное время матча закончилось массовой потасовкой с участием игроков обеих команд.
«Спартак» подал протест на результат матча из-за решения Буланова. Перед началом послематчевой серии 11-метровых арбитр не стал проводить жребий для выбора ворот — футболисты били пенальти у фанатской трибуны «Зенита». РФС позднее объяснил, что арбитр действовал верно из-за угрозы безопасности игрокам у трибуны «Спартака».
КДК РФС отклонил претензию московского клуба, сославшись на то, что протест может быть подан только в случае грубого несоблюдения правил игры и регламентов соревнований. Эпизод с жеребьевкой в правилах не указан.
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
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