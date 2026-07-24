Чемпион АПЛ раскритиковал судей матча за Суперкубок России: «Опозорились на всю страну. То, что произошло — ужасно»

«Спартак» должен был обыгрывать «Зенит» еще в основное время, но по пенальти проиграли. У нас много нефутбольных людей, жуликов и проходимцев, поэтому этим беспределом с жеребьевкой никто не будет заниматься. Это безобразие! То, что произошло — ужасно. Не издевайтесь над футболом! Я уже ничему не удивляюсь в нашей стране. Надо оставаться хорошими и порядочными людьми. Эти судьи опозорились на всю Россию«, — цитирует Канчельскиса “Советский спорт”.