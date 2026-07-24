Чемпион АПЛ раскритиковал судей матча за Суперкубок России: «Опозорились на всю страну. То, что произошло — ужасно»

Петербургский клуб одержал победу в серии пенальти со счетом 4:2 (основное время — 1:1). Перед серией 11-метровых главный судья встречи Евгений Буланов не стал проводить жеребьевку ворот, а принял решение, что удары будут наноситься по воротам, за которыми находятся фанаты петербургской команды. Арбитр обосновал это мерами безопасности в связи с действиями поклонников красно-белых, которые стали кидать пластиковые бутылки в нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева, когда тот начал их провоцировать, сравняв счет с пенальти в добавленное время. «Спартак» счел действия Буланова нарушением правил игры и потребовал провести переигровку, но КДК отклонил протест красно-белых.
«Спартак» должен был обыгрывать «Зенит» еще в основное время, но по пенальти проиграли. У нас много нефутбольных людей, жуликов и проходимцев, поэтому этим беспределом с жеребьевкой никто не будет заниматься. Это безобразие! То, что произошло — ужасно. Не издевайтесь над футболом! Я уже ничему не удивляюсь в нашей стране. Надо оставаться хорошими и порядочными людьми. Эти судьи опозорились на всю Россию«, — цитирует Канчельскиса “Советский спорт”.
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
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