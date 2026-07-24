«В России нет легких игр — здесь очень интенсивный футбол и много борьбы»

Вендел — один из самых титулованных легионеров в истории «Зенита». За шесть лет в Петербурге бразилец выиграл 10 трофеев и является системообразующим игроком в команде Сергея Семака. В большом интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» 28-летний полузащитник рассказал о недавней победе над «Спартаком» в Суперкубке, поражении Бразилии от Норвегии, медали для Жерсона и вехах своей российской карьеры.
«Когда выигрываешь, нужно праздновать так, словно это произошло впервые»
— В мае ты завоевал свой пятый чемпионский титул в России. Чем он отличается от предыдущих?
— Каждый титул особенный. В прошлом сезоне мы много работали, были полностью сосредоточены на своей цели. «Зенит» — большой клуб, который обязан выигрывать трофеи, побеждать в каждом турнире и дарить радость болельщикам, которые поддерживают команду дома и на выезде. Пятый титул имеет для меня особое значение. Поэтому в прошлом сезоне я невероятно хотел вернуть «Зенит» на первое место.
— Сезон складывался непросто. В какой момент ты поверил, что «Зенит» станет чемпионом?
— Нужно всегда верить и много работать. Не умаляя заслуг «Краснодара» — они с самого начала сезона показывали отличный футбол. Но мы продолжали верить в себя, ежедневно работали, не сдавались и сохраняли настрой. Слава богу, в итоге нам удалось победить. Теперь это уже в прошлом. Начинается новый чемпионат, новые вызовы.
— Переломным моментом в чемпионской гонке стал матч «Динамо» — «Краснодар». Смотрел эту игру? Ожидал, что «быки» оступятся?
— Я следил за матчем. Были возможны разные варианты развития событий, и получилось так, что «Краснодар» потерял очки — это сыграло нам на руку. Хочется подчеркнуть: «Краснодар» заслуживает большого уважения, он провел великолепный сезон. Это очень сильная команда, которая борется до конца. Игры против них всегда получаются тяжелыми, и уверен, что в новом сезоне ничего не изменится. Нужно быть максимально внимательными, потому что этот клуб каждый год претендует на самые высокие места и трофеи.
— Все видели, как ты праздновал чемпионство в Ростове-на-Дону — танцевал, веселился. Возникло ощущение, будто это первый титул, а не пятый… Это действительно такие сильные эмоции?
— Конечно, это самый важный трофей. Каждый раз, когда выигрываешь, нужно праздновать так, словно это произошло впервые. Не важно, сколько у тебя уже титулов. Весь год ты работаешь ради этого момента. Если сезон заканчивается без трофея, остается ощущение, что весь труд был напрасным. Поэтому каждый выигранный кубок для меня ценен. Пусть это будет даже товарищеский турнир — я всё равно буду радоваться, потому что побеждать всегда приятно и важно для клуба.
— В чемпионской раздевалке Константин Зырянов сказал, что тебе вернут часть штрафа. Это стало неожиданностью?
— Я понимал, что действительно опоздал и сам виноват в этом. И если бы штраф не отменили, я бы это принял. Все знают, что произошло. К тому же мы стали чемпионами, все были счастливы и отмечали победу. Перед командой я пока еще не проставился, но обязательно это сделаю. Если парни не захотят идти в ресторан, тогда оплачу для всех поход в баню.
— История с опозданием снова повторилась. Как сейчас команда воспринимает такие ситуации? На одном из видео партнеры подшучивали над тобой — Соболев, Мостовой.
— Прежде всего я извинился перед командой и перед главным тренером. В этот раз мое отсутствие было согласовано с клубом. Несмотря на это, понимал, что должен заплатить штраф и попросить прощения у ребят. Сейчас для меня главное — продолжать работать и показывать на поле свой максимум.
«Мне нравится видеть людей, которые готовы выкладываться ради победы»
— Как проходит твой обычный день в отпуске в Бразилии? Чем он отличается от выходного дня в Петербурге?
— Если честно, отличий не так уж много. В России я тоже могу съездить в торговый центр, поиграть с друзьями в видеоигры, провести время у бассейна или пожарить шашлык. В Бразилии примерно то же самое. Конечно, я продолжаю там тренироваться, но и отдых необходим — так же, как и индивидуальная работа. Всё должно быть в балансе.
— Судя по соцсетям, у себя на родине ты часто организуешь любительские турниры. Как появилась эта идея? Кто придумывает призы и трофеи?
— Да, это моя идея. Я очень люблю футбол и вообще люблю соревноваться. Мне нравится видеть людей, которые готовы выкладываться ради победы. Поэтому я организую турниры — по футболу и футволею. Сам придумываю призы, заказываю кубки. Конечно, мне помогает один из моих друзей, но основная идея принадлежит мне.
— Сколько команд обычно участвует?
— В турнире по футволею — 16 пар. А в футбольном турнире играют 12 команд в формате «четыре полевых плюс вратарь». Победители получают кубок и денежный приз.
— В конце прошлого сезона ты был одним из лучших игроков «Зенита» по общему пробегу, все отмечали физическую готовность. Болельщики даже говорили: Вендел опоздал к началу сборов, но в итоге физически выглядел лучше многих. Как это возможно?
— Всё просто: я продолжаю тренироваться даже во время отпуска. Постоянно играю в футбол, поддерживаю форму, много двигаюсь. Иногда во время отпуска физической активности даже больше, чем кажется со стороны.
— То есть тренировки с друзьями действительно помогают?
— Да. Именно поэтому, когда я возвращаюсь после отпуска, я не начинаю все с нуля. Приезжаю уже в хорошей форме, не потеряв физических кондиций, и могу сразу полноценно включаться в работу.
— После окончания сезона вы общались с Жерсоном? Многих интересует судьба золотой медали — досталась ли она ему?
— Если ему полагается медаль и клуб меня попросит, я с удовольствием ее отвезу. Во время отпуска мы виделись несколько раз. Конечно, мне очень хотелось, чтобы он остался здесь, но в футболе у каждого своя судьба. Это великолепный футболист, которого хотел бы видеть у себя любой клуб. Мы вместе играли всего полгода, и теперь я искренне желаю ему удачи в «Крузейро». Мы продолжаем общаться практически каждый день. Он мой хороший друг. Пусть Бог благословит его, и у него всё получится. Здесь не сложилось, но я уверен, что в Бразилии у него всё будет хорошо. Он счастлив, играет отлично, и я очень рад за него.
— Ходило много разговоров, что Жерсон был несчастлив в «Зените». Что можешь сказать по этому поводу?
— По моим ощущениям, это неправда. Он всегда хорошо тренировался, был в хорошем настроении, улыбался, но футбол непредсказуем. Сегодня ты здесь, а завтра может появиться предложение, которое будет выгодно и тебе, и клубу. Так получилось и с ним. Он решил перейти в «Крузейро», почувствовал, что так будет лучше для него. Здесь он всегда работал профессионально, помогал команде. Не могу сказать о нем ничего плохого, он просто выбрал свой путь.
— А Джон Дуран? Как он выглядел на тренировках? По словам Михаила Кержакова, Джон признавался, что его погубили деньги.
— Думаю, этот вопрос лучше задавать самому Джону. У каждого свое отношение к деньгам и свое понимание жизни. Со своей стороны, могу сказать только хорошее. Дуран — отличный парень, веселый, открытый, всегда любил пошутить. Он хорошо тренировался, постоянно стремился проявить себя. К сожалению, сейчас его уже нет в нашей команде. Я желаю ему только удачи в карьере. За те полгода, что мы были вместе, мы очень сблизились, так что могу сказать о нем только хорошие слова.
«Титул на старте сезона — лучшее, с чего можно начать»
— Матч со «Спартаком» в Суперкубке получился сверхнапряженным, с голливудской концовкой. Какие эмоции после победы?
— Самые положительные! Тяжелейшая игра, но мы вытерпели, доборолись до конца и, слава богу, вышли победителями из серии пенальти.
— После гола Соболева с пенальти не хотелось влезть в эпицентр стычки? Что чувствовал в тот момент? Спустя четыре года снова чуть не случилась массовая драка.
— Мне не нравится, когда происходят подобные стычки, но в таких принципиальных матчах это нормальное явление. Все на взводе, нервы на пределе, эмоции порой перехлестывают через край. Вспомните поведение игроков «Спартака» после кубковой встречи в Петербурге: наших болельщиков провоцировали по-настоящему, но никто не возмущался. Всё позади, Суперкубок наш, и нужно настраиваться на игру с «Акроном».
— Триумф в Суперкубке — идеальный старт сезона? Особенно учитывая, как складывалась игра и какой характер удалось показать против принципиального соперника.
— Конечно! Титул на старте сезона — лучшее, с чего можно начать. Но всё равно надо сделать выводы, проработать те моменты, которые вышли у нас не так хорошо, как хотелось бы. И вперед — в чемпионат.
— Во время празднования на камеру попал момент, как вы тепло обнимались с Сергеем Семаком и о чем-то беседовали. Можешь раскрыть, о чем говорили? За годы в «Зените» у тебя выстроились особенно теплые отношения с главным тренером?
— Поздравили друг друга с победой, разумеется. У меня отличные отношения с главным тренером и всем штабом, мы давно работаем вместе, через многое прошли, завоевали вместе множество трофеев. И я надеюсь, продолжим побеждать. Давай, «Зенит»!
— Осенью 2025-го ты продлил контракт с «Зенитом». Всё произошло быстро?
— Всё произошло естественно. Это оказалось хорошим решением и для меня, и для клуба. Сейчас я чувствую себя здесь очень комфортно. Уже шесть лет я в «Зените», знаю клуб, людей. Здесь у меня много друзей — и среди бразильцев, и среди россиян.
— Думал о получении российского паспорта?
— Важно понять, имею ли я право на это. Такие решения принимаются не в одиночку — вопрос, который нужно обсуждать. Я считаю, что желание получить паспорт должно быть взаимным. Нужно понять, будет ли это хорошо и для меня, и для российского футбола.
— Что мотивирует больше всего перед новым сезоном? Есть ли какие-то личные цели — например, определенное количество голов или результативных передач?
— Для меня главное — всегда помогать команде. Не важно, как именно: забивать, отдавать передачи, много бегать или выполнять другую работу на поле. Даже если я сделаю 20 голевых передач и забью 20 мячей, это не сделает меня лучше, чем если я забью один гол или отдам один ассист. Самое важное — чтобы команда выигрывала титулы. Это основная цель клуба и моя тоже.
— Кто теперь главный соперник «Зенита»? Есть мнения, что после изменений в составе «Краснодара», в том числе ухода Эдуарда Сперцяна, именно «Спартак» станет основным конкурентом.
— Здесь много сильных команд: «Спартак», «Краснодар», «Динамо», «Локомотив». Все они очень серьезные соперники. «Краснодар» уже несколько лет подряд борется за самые высокие места, однако и в любом другом принципиальном противостоянии нужно быть максимально собранными. Именно такие матчи часто определяют итоговую таблицу. Вообще в России нет легких игр. Здесь очень интенсивный футбол, много борьбы, движения. Мы должны быть готовы побеждать любого.
«Мы мечтаем снова участвовать в Лиге чемпионов»
— Сергей Семак не раз говорил, что ты заслуживаешь вызова в сборную Бразилии. Надеялся попасть в заявку на чемпионат мира?
— Если честно, нет. В Бразилии сейчас очень много великолепных полузащитников, которые выступают в ведущих европейских клубах. Есть Бруну Гимарайнс, Каземиро, Андре Сантос. Конкуренция невероятная. Не получилось сейчас — ничего страшного. Надеюсь, получится попасть к чемпионату мира 2030 года. Я всегда болею за сборную, смотрю все матчи. Мне остается только продолжать работать. Если однажды меня вызовут, буду на 100% готов показать свой лучший футбол.
— Насколько большим потрясением стало поражение сборной Бразилии от Норвегии?
— Думаю, это стало шоком для всех бразильцев. При этом я не хочу умалять заслуг Норвегии. Но сборная Бразилии всегда способна проходить дальше, бороться за самые высокие места, выходить в полуфинал и финал. Однако футбол непредсказуем. Нужно быть готовым и к победам, и к поражениям. Очень надеюсь, что однажды Бразилия снова поднимет над головой Кубок мира. Всегда болею за свою сборную и желаю ей выигрывать каждый турнир.
— Дуглас Сантос провел отличный турнир и произвел большое впечатление в Бразилии. Как отреагировал на его выступление? Общался с ним во время чемпионата?
— Конечно! Дуглас — замечательный человек и великолепный футболист. Все прекрасно знают, чего он добился здесь, в России. Я был уверен, что он отлично проявит себя на чемпионате мира. Так и получилось — он провел очень хорошие матчи. Жаль только, что команда не смогла пройти дальше. Я писал ему, желал удачи перед играми. Он отличный партнер по команде, поэтому мне хотелось поддержать его.
— В последнее время всё чаще говорят о возможном возвращении российских клубов в еврокубки. Ты еще застал времена, когда «Зенит» играл в Лиге чемпионов. Не хватает этих матчей?
— Конечно, не хватает. Всегда интересно играть против лучших европейских команд. Это другой уровень, больше внимания к клубу, к российскому футболу, к самим игрокам. Мы мечтаем снова участвовать в Лиге чемпионов. Это пойдет на пользу всем — клубам, футболистам, болельщикам. Будет больше сильных матчей, больше возможностей проявить себя. Я тоже слышал новости о том, что российские команды могут вернуться в европейские турниры. Очень надеюсь, что это действительно произойдет. Было бы здорово!
Роман Кольцов