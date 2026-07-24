«В России нет легких игр — здесь очень интенсивный футбол и много борьбы»

— Если ему полагается медаль и клуб меня попросит, я с удовольствием ее отвезу. Во время отпуска мы виделись несколько раз. Конечно, мне очень хотелось, чтобы он остался здесь, но в футболе у каждого своя судьба. Это великолепный футболист, которого хотел бы видеть у себя любой клуб. Мы вместе играли всего полгода, и теперь я искренне желаю ему удачи в «Крузейро». Мы продолжаем общаться практически каждый день. Он мой хороший друг. Пусть Бог благословит его, и у него всё получится. Здесь не сложилось, но я уверен, что в Бразилии у него всё будет хорошо. Он счастлив, играет отлично, и я очень рад за него.