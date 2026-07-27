«Уйдет Барко — “Спартак” и без него справится. Да и новый форвард Карседо не нужен». Интервью Быстрова

Соболев выполняет свою работу. В «Зените» трудно не забивать
— Владимир, что вас удивило в первом туре РПЛ?
— Сначала хочется сказать, что я соскучился по нашему футболу! Ну и не то чтобы это удивило, но уже виден серьезный перевес между лидерами и командами из второй части таблицы. Как в матчах «Зенита» и «Спартака». И этот перевес создается благодаря легионерам.
— Согласны, что в этом сезоне в чемпионской гонке только «Зенит», «Спартак» и «Краснодар»?
— По составу, конечно, эти команды действительно в гонке. Но в нашей лиге могут быть сюрпризы. И другие команды из верхней части таблицы способны побороться за золото. Например, в прошлом сезоне у нас «Балтика» до последнего могла взять медали.
— Как вам состав «Зенита» после летних трансферов?
— У «Зенита» он и в прошлом сезоне был отличным. Думаю, что половину матчей команда Семака проведет так же, как с «Акроном». Слишком большой перевес между «Зенитом» и клубами второй восьмерки. Тольяттинцы продемонстрировали не самую лучшую игру. Видимо, их новый тренер Срджан Благоевич не понимает, что нельзя пытаться действовать с «Зенитом» на равных, куда-то бежать и оставлять большие зоны в обороне. Вот и получил пять голов в дебютной игре.
— А что скажете о форме Александра Соболева?
— А разве нападающий не должен постоянно забивать? Соболев выполняет свою работу. В «Зените» трудно не забивать. Форвард обязан отличаться в команде, где ему постоянно создают моменты. Да, в прошлом году Соболев был не в форме, не забивал. Но сейчас он наконец-то собрался и приносит пользу.
— Нужен ли такому «Зениту» Константин Тюкавин при наличии Соболева и Аугусто?
— Это Семаку решать, нужен ли ему еще один нападающий. Тюкавин и сейчас не забивает за «Динамо». И что? Где гарантии, что он за «Зенит» будет отличаться?
— Но вы сказали, что в «Зените» трудно не забивать.
— Согласен. Очевидно, что Тюкавин пригодился бы «Зениту». Но не факт, что он выиграет конкуренцию у Соболева. Это два разноплановых нападающих, действующих по-разному. Костя — быстрый, чаще забегает за спину соперникам, а Саша — высокий и больше заточен под игру в штрафной. Здесь все зависит от стиля и желания тренера.
— Но 30 миллионов евро — справедливая цена за Тюкавина?
— Хороший нападающий должен стоить больших денег. Другой вопрос: готов ли «Зенит» выложить такую сумму? Если за Тюкавина предлагают 30 миллионов, значит, он их стоит. Плюс в нашей стране мало качественных центрфорвардов. Особенно с российским паспортом.
— Как оцените игру «Динамо» после возвращения Сандро Шварца?
— Я не очень понимаю политику «Динамо» и то, какие задачи ставят в клубе. Попасть в топ-3? Если повезет, то будут в тройке. Но вообще это «хорошая» задача: то есть пару лет назад они до последнего боролись за чемпионство, а сейчас взяли нового тренера и хотят бороться за топ-3? С такой политикой «Динамо» точно не станет чемпионом.
— И клуб осознанно отказался от трансферов до начала чемпионата.
— На мой взгляд, если и усиливать состав, то это надо делать до первого тура, а не после четвертого или пятого. И не в середине турнира. Может быть, Шварц сказал руководству «Динамо», что ему не нужно усиление, и он с таким составом приведет команду к какому-нибудь трофею?
— А этот состав на такое способен?
— При точечном усилении они смогут побороться. Но я не знаю всю глубину состава. Может быть, там молодежь готова тащить. Но пока «Динамо» разочаровывает своих болельщиков.
Джикия и Коваленко — это не усиление
— «Краснодар» провел отличный матч с «Рубином» без Кордобы и Сперцяна.
— У них и без Сперцяна с Кордобой сильный состав. Качественная оборона. Вместо Сперцяна вышел Кривцов, а вместо Кордобы — Воробьев. Понятно, что очень сложно играть без двух лидеров. Но «Краснодар» смог. Вовремя купили нападающего, а Кривцов уже несколько лет в клубе, знает требования Мусаева.
— То есть, на ваш взгляд, «Краснодар» без Сперцяна и Кордобы может спокойно бороться за чемпионство?
— Это надо смотреть на дистанции. В матче с «Рубином» все было отлично. Пока что клуб смог заменить всех лидеров и не просесть в качестве. Это самое важное. Плюс не надо забывать, что Кордоба в ближайший месяц вернется после травмы. Тогда у «Краснодара» будет два отличных нападающих.
— Кривцов — прямая замена Сперцяну?
— Сложно сказать, так как трудно заменить Эдуарда одним игроком. Возможно, его функции возьмут на себя несколько футболистов. Но на Кривцова ляжет чуть больше, чем на остальных.
— Вы понимаете, почему «Локомотив» за неделю до чемпионата продал Воробьева?
— Видимо, они считают, что могут побороться за медали без Воробьева и с Комличенко, которого не будет до сентября. Хотя считаю, что с таким бюджетом, как у «Локомотива», нужно ставить более серьезные задачи.
— А реально добиться более серьезных результатов без нападающего?
— Если «Локомотив» продал Воробьева, значит, у них был план Б. Видимо, станут наигрывать молодого. Или клуб включил эконом-режим. Что касается Руденко в атаке, то, конечно, это не нападающий. В теории на эту позицию можно временно ставить кого угодно.
— Но все усиление «Локомотива» этим летом — Джикия и Коваленко.
— По моему мнению, Георгий еще до отъезда в Турцию не тянул уровень РПЛ. Ему было очень тяжело. Я вообще считаю, что Джикия и Коваленко — это не усиление состава, учитывая их нынешнюю форму.
Испания выиграла без забивного нападающего. Вот и Карседо такой игрок не нужен
— Как вам «Спартак» в первых двух матчах сезона?
— Пока рано говорить о чем-то. С кем играл «Спартак» в РПЛ? Они были обязаны побеждать «Родину», как и «Зенит» должен был побеждать «Акрон». Да, смотрелись красно-белые хорошо. Но опять-таки надо учитывать уровень соперника. Понятно, что болельщики будут говорить о возможной борьбе за чемпионство с первых туров…
— Состав у «Спартака» — чемпионский?
— Вполне.
— Насколько сильно может повлиять уход Барко, которого активно отправляют в Аргентину?
— Уйдет и уйдет. «Спартак» и без Барко справится, найдут другого. Я вообще считаю, что в РПЛ нет ни одного футболиста, от которого зависит игра одной команды или уровень чемпионата. Понятно, что Барко — это потеря для «Спартака». Но разве без него не побеждали?
— Ощущение, что «Спартаку» без Барко будет проблематично бороться за чемпионство против мощных «Зенита» и «Краснодара».
— На Барко точно не закончилась вся игра «Спартака». Там достаточно футболистов, которые могут взять на себя его роль. Солари и Маркиньос, например.
— Еще одна проблема «Спартака» связана с забивным нападающим — его просто нет.
— Карседо в «Спартаке» ставит другой футбол, более комбинационный. Поэтому им не обязательно иметь забивного нападающего — такого, как Кордоба или Даку, способных в одиночку решить момент. Посмотрите на сборную Испании: разве у них был забивной нападающий? Нет. Но это не помешало им уверенно победить на чемпионате мира. Поэтому не думаю, что испанцу Карседо необходим забивной центральный нападающий. Особенно если будет результат.
Может быть, «Спартаку» вообще не надо покупать дорогих игроков. Вспомните, как потратились при Станковиче. И что? Игра пропала, результатов не было, хотя денег вложили много.