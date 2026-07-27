«Уйдет Барко — “Спартак” и без него справится. Да и новый форвард Карседо не нужен». Интервью Быстрова

— Карседо в «Спартаке» ставит другой футбол, более комбинационный. Поэтому им не обязательно иметь забивного нападающего — такого, как Кордоба или Даку, способных в одиночку решить момент. Посмотрите на сборную Испании: разве у них был забивной нападающий? Нет. Но это не помешало им уверенно победить на чемпионате мира. Поэтому не думаю, что испанцу Карседо необходим забивной центральный нападающий. Особенно если будет результат.