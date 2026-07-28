Карпукас — все ближе к «Зениту». Петербуржцы готовы заплатить «Локомотиву» 6 миллионов евро

Полузащитник Артем Карпукас близок к переходу в «Зенит». Петербургский клуб и «Локомотив» готовы оформить трансфер, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Барриос может уйти
По данным источника, «Зенит» согласился на условия, выставленные железнодорожниками — москвичи хотели получить за 24-летнего футболиста не менее 7 миллионов евро. Сине-бело-голубые, которые изначально предлагали на 2 миллиона меньше, готовы увеличить сумму до 6 миллионов, а еще 1 миллион заплатить в виде бонусов. Как отмечает Карпов, такая схема устраивает «Локомотив».
Одна из причин сговорчивости «Зенита» — готовность расстаться с полузащитником Вильмаром Барриосом. По словам инсайдера, Сергей Семак якобы не против отпустить 32-летнего колумбийца. Причин несколько: высокая зарплата, плохая форма, возраст и лимит на легионеров.
Контракт уже согласован
Об интересе «Зенита» к Карпукасу известно давно — издание «РБ Спорт» еще в июне сообщило, что Артем согласовал с клубом из Северной столицы пятилетний контракт. Но тогда все упиралось в позицию «Локо» — железнодорожники отказались принять предложение об обмене на 21-летнего хавбека Дмитрия Васильева с доплатой в 4 миллиона евро.
Правда, в середине июля Карпукас в интервью «СЭ» и «Известиям» признался — у него есть желание остаться в «Локомотиве».
«Ситуация не изменилась. Могу только повторить то, что уже говорил ранее: есть желание договориться с “Локомотивом”. А как сложится в итоге — покажет время. Пока хочется сосредоточиться на подготовке к сезону и помочь команде его провести как можно лучше. Нет такого, что я кому-то из других клубов дал обещание и отклоняю любое предложение “Локомотива”, — сказал Артем “СЭ” и “Известиям”.
Однако уже через неделю многое изменилось. Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных отметил — переговоры с футболистом, чей контракт завершается уже в 2027 году, остановлены.
«Процесс идет, но на сегодня все переговоры прекращены. Через несколько дней стартует чемпионат, и Артем Карпукас в нашем составе готовится к сезону. Сейчас не время говорить о контракте, надо настраиваться на предстоящие игры. Мы свои предложения сделали», — цитировал функционера «Чемпионат».
Карпукас — воспитанник «Локомотива», за основную команду он выступает с 2021 года. В минувшем сезоне Артем провел 35 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 7 миллионов евро.
Артем Белинин