Карпукас — все ближе к «Зениту». Петербуржцы готовы заплатить «Локомотиву» 6 миллионов евро

«Ситуация не изменилась. Могу только повторить то, что уже говорил ранее: есть желание договориться с “Локомотивом”. А как сложится в итоге — покажет время. Пока хочется сосредоточиться на подготовке к сезону и помочь команде его провести как можно лучше. Нет такого, что я кому-то из других клубов дал обещание и отклоняю любое предложение “Локомотива”, — сказал Артем “СЭ” и “Известиям”.