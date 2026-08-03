Соболев, не забивший голов «Оренбургу»: «Я провел достаточно неплохой матч»

— Как я уже говорил по ходу прошлого чемпионата, не бывает одного или даже двух игроков, которые вносят наибольший вклад в лидерство в таблице. Это работа всей команды — где‑то вратарь пенальти потащил, где‑то полевой забьет два или три в одной игре или отдаст две‑три голевые передачи. Вот и сейчас так. Впереди длинный сезон, пусть каждый себя проявляет и помогает команде, — заявил Соболев в интервью «Матч ТВ».