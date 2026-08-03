Соболев, не забивший голов «Оренбургу»: «Я провел достаточно неплохой матч»

Вчера, 2 августа, «Зенит» разгромил «Оренбург» со счетом 3:0 благодаря хет-трику Максима Глушенкова.
— Хоть на этот раз вы сами не забили, но в голах команды поучаствовали.
— Понятно, что любому нападающему хочется забивать, но в то же время здорово отдавать голевые и предголевые передачи. Мне кажется, провел достаточно неплохой матч — принял участие в двух голевых атаках. Но главное, что команда побеждает.
— Вы забили два гола в первом туре, Глушенков — три во втором. Тенденция?
— Как я уже говорил по ходу прошлого чемпионата, не бывает одного или даже двух игроков, которые вносят наибольший вклад в лидерство в таблице. Это работа всей команды — где‑то вратарь пенальти потащил, где‑то полевой забьет два или три в одной игре или отдаст две‑три голевые передачи. Вот и сейчас так. Впереди длинный сезон, пусть каждый себя проявляет и помогает команде, — заявил Соболев в интервью «Матч ТВ».
Следующий матч «Зенит» проведет дома против калининградской «Балтики» в FONBET Кубке России в среду, 5 августа.
Ильдар Ахметзянов
Сергей Семак
Максим Глушенков
(Педро)
6′
Максим Глушенков
58′
Максим Глушенков
(Джон Джон)
66′
88
Максим Рудаков
24
Максим Сивис
30
Гедеон Гузина
6
Джон Алекс Паласиос
76′
57
Евгений Болотов
78
Руслан Куль
3
Данила Ведерников
46′
26
Эмил Ценов
20
Дмитрий Рыбчинский
66′
38
Артем Касимов
77
Андрей Касаджиков
25′
61′
27
Ренат Голыбин
8
Дамиан Пуэбла
78′
21
Бенджамин Бош
5
Алексей Татаев
21′
66′
19
Алешандре Жезус
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
10
Максим Глушенков
78
Игорь Дивеев
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
66
Роман Вега
23′
46′
3
Дуглас Сантос
14
Джон Джон
70′
25
Кевин Андраде
20
Педро
84′
17
Андрей Мостовой
7
Александр Соболев
84′
9
Фелипе Аугусто
33
Нино
70′
11
Луис Энрике
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти