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Соболев, не забивший голов «Оренбургу»: «Я провел достаточно неплохой матч»

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев высказался после победы над «Оренбургом» в матче 2-го тура российской Премьер-Лиги.

Источник: ФК "Зенит"

Вчера, 2 августа, «Зенит» разгромил «Оренбург» со счетом 3:0 благодаря хет-трику Максима Глушенкова.

— Хоть на этот раз вы сами не забили, но в голах команды поучаствовали.

— Понятно, что любому нападающему хочется забивать, но в то же время здорово отдавать голевые и предголевые передачи. Мне кажется, провел достаточно неплохой матч — принял участие в двух голевых атаках. Но главное, что команда побеждает.

— Вы забили два гола в первом туре, Глушенков — три во втором. Тенденция?

— Как я уже говорил по ходу прошлого чемпионата, не бывает одного или даже двух игроков, которые вносят наибольший вклад в лидерство в таблице. Это работа всей команды — где‑то вратарь пенальти потащил, где‑то полевой забьет два или три в одной игре или отдаст две‑три голевые передачи. Вот и сейчас так. Впереди длинный сезон, пусть каждый себя проявляет и помогает команде, — заявил Соболев в интервью «Матч ТВ».

Следующий матч «Зенит» проведет дома против калининградской «Балтики» в FONBET Кубке России в среду, 5 августа.

Оренбург
0:3
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 2
2.08.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Газовик, 8249 зрителей
Главные тренеры
Ильдар Ахметзянов
Сергей Семак
Голы
Зенит
Максим Глушенков
(Педро)
6′
Максим Глушенков
58′
Максим Глушенков
(Джон Джон)
66′
Составы команд
Оренбург
88
Максим Рудаков
24
Максим Сивис
30
Гедеон Гузина
6
Джон Алекс Паласиос
76′
57
Евгений Болотов
78
Руслан Куль
3
Данила Ведерников
46′
26
Эмил Ценов
20
Дмитрий Рыбчинский
66′
38
Артем Касимов
77
Андрей Касаджиков
25′
61′
27
Ренат Голыбин
8
Дамиан Пуэбла
78′
21
Бенджамин Бош
5
Алексей Татаев
21′
66′
19
Алешандре Жезус
Зенит
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
10
Максим Глушенков
78
Игорь Дивеев
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
66
Роман Вега
23′
46′
3
Дуглас Сантос
14
Джон Джон
70′
25
Кевин Андраде
20
Педро
84′
17
Андрей Мостовой
7
Александр Соболев
84′
9
Фелипе Аугусто
33
Нино
70′
11
Луис Энрике
Статистика
Оренбург
Зенит
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
13
12
Удары в створ
2
5
Угловые
5
2
Фолы
18
11
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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