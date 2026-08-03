Алаев об отмене жеребьевки перед серией пенальти в Суперкубке России: «Сама по себе ситуация неприятная»

Перед серией послематчевых пенальти главный судья встречи не стал проводить жереьбевку, а принял решение пробивать в ворота, за которыми сидели болельщики петербургской команды. По словам судьи, он счел небезопасным поведение фанатов красно-белых, которые начали бросать пластиковые бутылки в нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева, когда он сравнял счет с пенальти в добавленное время. При этиом стоит отметить, что такую реакцию болельщиков вызвала явная провокация Соболева, в которой он признался после игры.
— Как относитесь к тому, что в Нижнем перед серией пенальти в Суперкубке не была проведена жеребьевка?
— Решение, после того как мне все объяснили, понятно. Но мне кажется, что это можно было бы сделать несколько по-другому, все заранее объяснить. Резон был понятен — вопросы безопасности. Но то, что это не было доведено до руководителей команд — наверное, это некий сбой. Сама по себе ситуация неприятная, — приводит слова Алаева «РБ Спорт».
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
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