Алаев об отмене жеребьевки перед серией пенальти в Суперкубке России: «Сама по себе ситуация неприятная»

— Решение, после того как мне все объяснили, понятно. Но мне кажется, что это можно было бы сделать несколько по-другому, все заранее объяснить. Резон был понятен — вопросы безопасности. Но то, что это не было доведено до руководителей команд — наверное, это некий сбой. Сама по себе ситуация неприятная, — приводит слова Алаева «РБ Спорт».