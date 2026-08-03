Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
04.08
Акрон
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.60
П2
2.40
Футбол. Кубок России
04.08
Родина
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.80
П2
2.00
Футбол. Кубок России
04.08
Динамо Мх
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.35
П2
4.05
Футбол. Кубок России
04.08
Локомотив
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.55
П2
2.60
Футбол. Первая лига
завершен
Велес
2
:
Ротор
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2

Алаев об отмене жеребьевки перед серией пенальти в Суперкубке России: «Сама по себе ситуация неприятная»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал спорную ситуацию в матче за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом».

Источник: РФС

Перед серией послематчевых пенальти главный судья встречи не стал проводить жереьбевку, а принял решение пробивать в ворота, за которыми сидели болельщики петербургской команды. По словам судьи, он счел небезопасным поведение фанатов красно-белых, которые начали бросать пластиковые бутылки в нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева, когда он сравнял счет с пенальти в добавленное время. При этиом стоит отметить, что такую реакцию болельщиков вызвала явная провокация Соболева, в которой он признался после игры.

— Как относитесь к тому, что в Нижнем перед серией пенальти в Суперкубке не была проведена жеребьевка?

— Решение, после того как мне все объяснили, понятно. Но мне кажется, что это можно было бы сделать несколько по-другому, все заранее объяснить. Резон был понятен — вопросы безопасности. Но то, что это не было доведено до руководителей команд — наверное, это некий сбой. Сама по себе ситуация неприятная, — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Зенит
1:1
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Суперкубок России, Финал
18.07.2026, 00:00 (МСК UTC+3)
Совкомбанк Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.
Читать дальше