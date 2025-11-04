Бывший чемпион России терпит крах, дважды за год понижаясь в классе

На стадионе имени С. Г. Билимханова в Грозном 2 ноября 2025 года состоялся матч 16-го тура группы «Золото» Дивизиона А Второй лиги между владикавказской «Аланией» и пятигорским «Машук-КМВ». Встреча завершилась со счётом 0:1 в пользу гостей. Единственный гол на 45-й минуте матча забил нападающий «Машука» Магомед Абакаров.
Арбитром матча выступил Дмитрий Крайнов.
Это поражение стало решающим для «Алании», которая в 1995 году неожиданно для многих стала чемпионом России — команда досрочно лишилась шансов остаться в группе «Золото» и по итогам сезона-2025/2026 перейдёт в группу «Серебро» того же дивизиона. Осталось ещё два тура до окончания первой части чемпионата, но даже в случае побед в обеих играх владикавказцы не смогут догнать соперников, находящихся выше в турнирной таблице.
На данный момент «Алания» набрала 14 очков в 16 матчах. Это второй вылет команды за последние два футбольных сезона. В мае 2025-го она заняла последнее место в Первой лиге, набрав 27 очков в 34 турах и покинув лигу.
Таким образом, за год клуб дважды понизился в классе. Напомним, что ещё в сезоне-2022/23 «Алания» боролась за выход в Российскую Премьер-лигу, однако не получила лицензию РФС из-за неготовности стадиона и была лишена права участвовать в стыковых матчах за повышение.
Главным тренером команды остаётся Спартак Гогниев. Впереди у «Алании» — необходимость перестройки, усиления состава и поиска стабильности в новом формате соревнований.
***
21 октября 2025 года исполнилось 30 лет чемпионству «Алании». «21 октября 1995 года — славный день в истории Осетии: в рамках 29-го тура Чемпионата России наша команда на поле московского стадиона “Динамо” одержала историческую победу над ЦСКА (2:1) и завоевала звание чемпионов России.
Это был не просто успех — это был триумф. Яркая, дерзкая, легендарная победа: наш клуб бросил вызов грозным соперникам и победил! Команда показала волю, мощь, характер и сплочённость. Именно стабильность, мастерство и тренерский талант позволили красно-жёлтым подняться на вершину.
Под овации всей республики, купаясь в фанатской любви, коллектив доказал: мы способны на большее. Спустя 30 лет мы по-прежнему гордимся этим моментом, который стал неотъемлемой частью истории российского футбола и навсегда впечатался в сердца болельщиков«, — написал 21 октября 2025 года официальный сайт владикавказской “Алании”.