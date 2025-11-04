Бывший чемпион России терпит крах, дважды за год понижаясь в классе

Это поражение стало решающим для «Алании», которая в 1995 году неожиданно для многих стала чемпионом России — команда досрочно лишилась шансов остаться в группе «Золото» и по итогам сезона-2025/2026 перейдёт в группу «Серебро» того же дивизиона. Осталось ещё два тура до окончания первой части чемпионата, но даже в случае побед в обеих играх владикавказцы не смогут догнать соперников, находящихся выше в турнирной таблице.