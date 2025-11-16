«Велес» стал победителем первого этапа Второй лиги дивизиона А

По итогам первого этапа «Велес» стал первым с 33 очками. В случае, если команда займет первое, второе или третье место на втором этапе, который пройдет весной, то напрямую выйдет в Лигу Пари (Первую лигу). В случае, если «Велес» займет места с четвертое по шестое, то сыграет в стыковых матчах с клубом, ставшим третьим по итогам второго этапа.