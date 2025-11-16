Ричмонд
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Челябинск
3
:
КАМАЗ
3
Все коэффициенты
П1
24.00
X
1.04
П2
23.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Венгрия
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.29
П2
4.08
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Португалия
:
Армения
Все коэффициенты
П1
1.02
X
24.00
П2
50.00
Футбол. Первая лига
17:30
Шинник
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.35
П2
5.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Азербайджан
:
Франция
Все коэффициенты
П1
29.00
X
10.50
П2
1.11
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Украина
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.70
П2
5.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Албания
:
Англия
Все коэффициенты
П1
10.50
X
5.05
П2
1.36
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Сербия
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.63
П2
13.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Израиль
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.90
П2
6.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Италия
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.65
П2
3.36
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Факел
1
П1
X
П2

«Велес» стал победителем первого этапа Второй лиги дивизиона А

Если команда займет первое, второе или третье место на втором этапе, который пройдет весной, то напрямую выйдет в Первую лигу.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Велес» стал победителем первого этапа Леон — Второй лиги дивизиона А в группе «золото».

В воскресенье «Велес» дома со счетом 1:0 обыграл «Машук-КМВ» из Пятигорска в заключительном, 18-м туре первого этапа. Гол забил Захар Тарасенко (16-я минута). На 87-й минуте были удалены игроки обеих команд: Михаил Рыбалко — у «Велеса», Олег Суворов — у «Машука-КМВ».

По итогам первого этапа «Велес» стал первым с 33 очками. В случае, если команда займет первое, второе или третье место на втором этапе, который пройдет весной, то напрямую выйдет в Лигу Пари (Первую лигу). В случае, если «Велес» займет места с четвертое по шестое, то сыграет в стыковых матчах с клубом, ставшим третьим по итогам второго этапа.