«Велес» стал победителем первого этапа Второй лиги дивизиона А

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Велес» стал победителем первого этапа Леон — Второй лиги дивизиона А в группе «золото».
В воскресенье «Велес» дома со счетом 1:0 обыграл «Машук-КМВ» из Пятигорска в заключительном, 18-м туре первого этапа. Гол забил Захар Тарасенко (16-я минута). На 87-й минуте были удалены игроки обеих команд: Михаил Рыбалко — у «Велеса», Олег Суворов — у «Машука-КМВ».
По итогам первого этапа «Велес» стал первым с 33 очками. В случае, если команда займет первое, второе или третье место на втором этапе, который пройдет весной, то напрямую выйдет в Лигу Пари (Первую лигу). В случае, если «Велес» займет места с четвертое по шестое, то сыграет в стыковых матчах с клубом, ставшим третьим по итогам второго этапа.