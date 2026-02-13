Ричмонд
Футбол. Франция
21:00
Ренн
:
ПСЖ
П1
6.47
X
5.48
П2
1.43
Футбол. Германия
22:30
Боруссия Д
:
Майнц
П1
1.58
X
4.30
П2
5.30
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Милан
П1
6.80
X
4.02
П2
1.60
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Осасуна
П1
2.92
X
3.21
П2
2.63
Футбол. Франция
23:05
Монако
:
Нант
П1
1.47
X
5.14
П2
6.45
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
1
:
Арсенал
1
Луганская «Заря» выступит во Второй лиге в сезоне 2026 года

13 февраля луганская «Заря» получила аттестат Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Источник: vk.com/fczarya_lg

Решение было принято по итогам заседания комиссии лиги, сообщает пресс-служба клуба.

В новом сезоне «Заря» выступит в дивизионе «Б» (зона «Юг») LEON-Второй лиги.

«За два года руководством клуба проделана колоссальная работа. Выход во Вторую лигу — результат упорного труда всей команды как на футбольном поле, так и за его пределами», — говорится в сообщении «Зари», которая была возрождена в конце 2023 года.

Ранее стало известно, что донецкий «Шахтер» прошел аттестацию для участия в первенстве Второй лиги в сезоне 2026 года.