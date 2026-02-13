Луганская «Заря» выступит во Второй лиге в сезоне 2026 года

Решение было принято по итогам заседания комиссии лиги, сообщает пресс-служба клуба.
В новом сезоне «Заря» выступит в дивизионе «Б» (зона «Юг») LEON-Второй лиги.
«За два года руководством клуба проделана колоссальная работа. Выход во Вторую лигу — результат упорного труда всей команды как на футбольном поле, так и за его пределами», — говорится в сообщении «Зари», которая была возрождена в конце 2023 года.
Ранее стало известно, что донецкий «Шахтер» прошел аттестацию для участия в первенстве Второй лиги в сезоне 2026 года.