Луганская «Заря» — во Второй лиге. Будет выступать в одной группе с донецким «Шахтером»

Нынешний «Шахтер» — тоже возрожденная версия украинского клуба, который с 2014 года не играет в Донецке. Сами «горняки» свое возрождение описывают так: команда продолжает писать новую страницу великой футбольной истории региона. С чемпионским прошлым, храбрым настоящим и амбициозным взглядом в будущее она остается символом мужества и стойкости. Дух «Шахтера» непокорим. Ни перемены, ни трудности не смогли сломить этот клуб. «Шахтер» не просто команда, это вера, символ и любовь миллионов. «Шахтер» — это сердце футбольного Донбасса! И это сердце продолжает стучать. Громко. Ярко. Непокоримо!" — заявляли в клубе.