Луганская «Заря» — во Второй лиге. Будет выступать в одной группе с донецким «Шахтером»

В профессиональном российском футболе новая команда из Донбасса! Вслед за донецким «Шахтером» во Вторую лигу заявилась «Заря» из Луганска.
Долгий путь
Решение о допуске «Зари» приняли по итогам заседания комиссии ФНЛ. Как сообщает пресс-служба клуба, в новом сезоне команда выступит в южной группе дивизиона Б.
«За два года руководством проделана колоссальная работа. Выход во Вторую лигу — результат упорного труда всей команды как на футбольном поле, так и за его пределами», — сказано в заявлении луганского клуба.
Президент «Зари» Араик Асатрян в беседе с ТАСС уточнил, где команда будет проводить домашние матчи: «В Ростовской области. Там же мы играли в Третьей лиге в прошлом году. В этом году он получил лицензию, имеет право принимать наши матчи».
Напомним, нынешняя «Заря» не имеет отношения к одноименному украинскому клубу, который в настоящее время базируется в Киеве. Новая луганская команда была образована в декабре 2023 года, выступала в объединенном чемпионате с командами из Крыма, ЛНР и ДНР, а в прошлом сезоне играла в Третьей лиге (любительский уровень) в зоне Южного федерального округа.
Вслед за «Шахтером»
«Заря» — не первый клуб Донбасса, попавший во Вторую лигу на этой неделе. Днем ранее стало известно об аттестации донецкого «Шахтера». Комиссия ФНЛ официально включила «горняков» в состав участников дивизиона Б на сезон-2026. В футбольном союзе республики назвали это событие знаменательным для всего региона.
«Поздравляем ФК “Шахтер” с аттестацией во Второй футбольной лиге РФ. После затяжной паузы легендарный клуб наконец-то начинает свой непростой путь в иерархии российского футбола. “Горняками” проведена колоссальная подготовка не только в спортивном плане, но и в юридическом. Мы верим, что это подарит новый виток развитию футбола Донбасса — от мотивации для юных футболистов до увеличения числа болельщиков на трибунах», — сказано в сообщении.
Как и «Заря», донецкий клуб будет играть домашние матчи в Ростовской области — на «Форте-Арене» в Таганроге. Договоренность об этом была достигнута еще в ноябре 2025 года сроком на пять лет.
Нынешний «Шахтер» — тоже возрожденная версия украинского клуба, который с 2014 года не играет в Донецке. Сами «горняки» свое возрождение описывают так: команда продолжает писать новую страницу великой футбольной истории региона. С чемпионским прошлым, храбрым настоящим и амбициозным взглядом в будущее она остается символом мужества и стойкости. Дух «Шахтера» непокорим. Ни перемены, ни трудности не смогли сломить этот клуб. «Шахтер» не просто команда, это вера, символ и любовь миллионов. «Шахтер» — это сердце футбольного Донбасса! И это сердце продолжает стучать. Громко. Ярко. Непокоримо!" — заявляли в клубе.