Сборная Бразилии сыграла вничью с уругвайцами в матче квалификации ЧМ-2026

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Сборные Бразилии и Уругвая сыграли вничью в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года в южноамериканской зоне.
Встреча в бразильском городе Сальвадор завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев дебютным голом за национальную команду отметился Жерсон (62-я минута). У гостей мяч забил Федерико Вальверде (55).
В другом матче аргентинцы на своем поле победили перуанцев со счетом 1:0 благодаря голу Лаутаро Мартинеса с передачи Лионеля Месси. Сборная Эквадора, игравшая в меньшинстве с 34-й минуты, на выезде оказалась сильнее колумбийцев (1:0), а чилийцы дома взяли верх над командой Венесуэлы (4:2).
Южноамериканские сборные провели по 12 из 18 матчей отборочного турнира. В таблице продолжает лидировать команда Аргентины, набравшая 25 очков. Дальше располагаются уругвайцы (20 очков), эквадорцы (19), колумбийцы (19), бразильцы (18), парагвайцы (17), боливийцы (13), венесуэльцы (12), чилийцы (9) и перуанцы (7). Напрямую на чемпионат мира в США, Канаде и Мексике выйдут шесть лучших команд, седьмая поборется за путевку на мировое первенство в межконтинентальном плей-офф.