Сборная Бразилии сыграла вничью с уругвайцами в матче квалификации ЧМ-2026

Южноамериканские сборные провели по 12 из 18 матчей отборочного турнира. В таблице продолжает лидировать команда Аргентины, набравшая 25 очков. Дальше располагаются уругвайцы (20 очков), эквадорцы (19), колумбийцы (19), бразильцы (18), парагвайцы (17), боливийцы (13), венесуэльцы (12), чилийцы (9) и перуанцы (7). Напрямую на чемпионат мира в США, Канаде и Мексике выйдут шесть лучших команд, седьмая поборется за путевку на мировое первенство в межконтинентальном плей-офф.