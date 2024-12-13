Сборные Сербии и Англии попали в одну отборочную группу ЧМ-2026

Ранее ФИФА опубликовала состав корзин для жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира в зоне УЕФА. Сборная России не вошла в число участников. Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.