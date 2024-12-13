Сборные Сербии и Англии попали в одну отборочную группу ЧМ-2026

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Сборные Сербии и Англии сыграют в одной группе отборочного турнира чемпионата мира 2026 года в зоне Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Церемония жеребьевки проходит 13 декабря в Цюрихе. Сербы и англичане сыграют в группе K, где их соперниками также станут сборные Албании, Латвии и Андорры.
Шесть отборочных групп состоят из четырех участников, еще шесть — из пяти. Всем победителям четвертьфинальных пар Лиги наций было гарантировано попадание в группу из четырех команд.
Полностью состав групп выглядит следующим образом:
группа A: Германия/Италия (победитель матча ¼ финала Лиги наций), Словакия, Северная Ирландия, Люксембург;
группа B: Швейцария, Швеция, Словения, Косово;
группа C: Португалия/Дания (проигравший), Греция, Шотландия, Белоруссия;
группа D: Франция/Хорватия (победитель), Украина, Исландия, Азербайджан;
группа E: Испания/Нидерланды (победитель), Турция, Грузия, Болгария;
группа F: Португалия/Дания (победитель), Венгрия, Ирландия, Армения;
группа G: Испания/Нидерланды (проигравший), Польша, Финляндия, Литва, Мальта;
группа H: Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан-Марино;
группа I: Германия/Италия (проигравший), Норвегия, Израиль, Эстония, Молдавия;
группа J: Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтенштейн;
группа K: Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра;
группа L: Франция/Хорватия (проигравший), Чехия, Черногория, Фарерские Острова, Гибралтар.
Чемпионат мира пройдет в США, Мексике и Канаде. В финальную часть отберутся 16 сборных из Европы. 12 победителей групп квалифицируются на чемпионат мира напрямую, а остальные четыре места будут разыграны в плей-офф с участием 12 сборных, занявших вторые строчки, и еще четырех команд из числа лучших победителей групп Лиги наций — 2024/25, что не смогут квалифицироваться напрямую.
Ранее ФИФА опубликовала состав корзин для жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира в зоне УЕФА. Сборная России не вошла в число участников. Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.