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Черчесов высказался о незабитом пенальти Смолова «паненкой» в игре с Хорватией на ЧМ-2018

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о нереализованном пенальти нападающего Фёдора Смолова в матче ¼ финала ЧМ-2018 с Хорватией.

Источник: Чемпионат.com

Тогда форвард решился на удар «паненкой» и не забил. Многие винили именно его в вылете сборной России с домашнего мундиаля.

«Набрал бы Саламыча и на психологе два года бы сэкономил. Я об этом пенальти вообще никогда не вспоминаю. Для меня Федя как был футболистом, так и есть. Забил, не забил — это уже детали. В конечном итоге в экстремальных ситуациях игрок принимает то решение, которое принял, — и это надо уважать. Мы, конечно, расстроились. Но это не значит, что после этого надо кого-то вычёркивать. Никаких вопросов к нему никогда не было и не будет. Мы недавно виделись с ним и эту тему не поднимали. Я тоже играл в футбол, также ошибался, и это нормально», — сказал Черчесов в видео на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Россия
Хорватия