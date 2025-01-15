Черчесов высказался о незабитом пенальти Смолова «паненкой» в игре с Хорватией на ЧМ-2018

«Набрал бы Саламыча и на психологе два года бы сэкономил. Я об этом пенальти вообще никогда не вспоминаю. Для меня Федя как был футболистом, так и есть. Забил, не забил — это уже детали. В конечном итоге в экстремальных ситуациях игрок принимает то решение, которое принял, — и это надо уважать. Мы, конечно, расстроились. Но это не значит, что после этого надо кого-то вычёркивать. Никаких вопросов к нему никогда не было и не будет. Мы недавно виделись с ним и эту тему не поднимали. Я тоже играл в футбол, также ошибался, и это нормально», — сказал Черчесов в видео на YouTube-канале «Спартак Шоу».