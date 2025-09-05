Месси простился с домашними трибунами двумя голами, Кордоба помог Колумбии выйти на чемпионат мира, Луис Энрике зажег в сборной Бразилии

«Я говорил раньше о чемпионате мира: я не думаю, что буду играть еще раз… Учитывая мой возраст, логичнее всего, что я не смогу там сыграть. Но мы почти у цели, так что я взволнован и мотивирован играть. Как я всегда говорю, я иду к этому день за днем, матч за матчем. В зависимости от того, как я себя чувствую.



Прежде всего, хочу быть честным с самим собой. Когда я чувствую себя хорошо, мне это нравится, но когда нет, честно говоря, я не получаю удовольствия. Поэтому предпочитаю не выходить, если чувствую себя плохо. Посмотрим. Я еще не принял решения насчет чемпионата мира. Матч за матчем я доиграю сезон, потом проведу предсезонку, и останется еще полгода. Посмотрим, как я буду себя чувствовать. Надеюсь, у меня получится хорошо провести предсезонку в 2026 году и хорошо завершить этот сезон МЛС, а потом приму решение».