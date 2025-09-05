Месси простился с домашними трибунами двумя голами, Кордоба помог Колумбии выйти на чемпионат мира, Луис Энрике зажег в сборной Бразилии

Лео догнал Роналду
05 сент 02:30 Аргентина — Венесуэла 3:0
Давно оформившие путевку на мировое первенство действующие чемпионы планеты, у которых отсутствовала турнирная мотивация, против команды, для которой игра в Буэнос-Айресе имела судьбоносное значение. Только вопрос мотивации, когда Аргентина играет дома, никогда не стоит. Особенно после заявления Месси, который допустил, что это его последняя домашняя игра за сборную (точно заключительная турнирная). Лионель Скалони, под началом которого в национальной команде сбылись все мечты его великого тезки, после вопроса об этом на предматчевой пресс-конференции даже пустил слезу.
А Месси в этот вечер поддерживала семья — родители, супруга и сыновья, вместе с которыми Лео вышел на поле. И, само собой, за капитана билась вся сборная. Так было и на ЧМ-2022, когда у альбиселесте сложился удивительный симбиоз из близких друзей Месси и молодежи, которая росла на его футболе и делала все ради кумира своего детства. Как в этот раз Хулиан Альварес, который убрал финтом защитника и мог забивать сам, однако покатил мяч Лео. А тот исполнил все по-королевски и после паузы изящно подсек мяч над вратарем и пытавшимся подстраховать его полевым игроком.
В этот момент по числу голов в отборочных турнирах Месси сравнялся с иранцем Али Даеи (по 35). Это третий результат в истории после Криштиану Роналду (36) и гватемальца Карлоса Руиса (39). А ближе к финальному свистку капитан после передачи Альмады догнал своего вечного португальского антагониста. Хет-трик стал бы потрясающим финалом, однако третий мяч Месси отменили из-за офсайда. Впрочем, и без того получилось красиво и очень трогательно — с салютом после финального свистка и песнями в честь кумира всей страны.
Правда послематчевый комментарий Лео снова заставил болельщиков переживать:
«Я говорил раньше о чемпионате мира: я не думаю, что буду играть еще раз… Учитывая мой возраст, логичнее всего, что я не смогу там сыграть. Но мы почти у цели, так что я взволнован и мотивирован играть. Как я всегда говорю, я иду к этому день за днем, матч за матчем. В зависимости от того, как я себя чувствую.
Прежде всего, хочу быть честным с самим собой. Когда я чувствую себя хорошо, мне это нравится, но когда нет, честно говоря, я не получаю удовольствия. Поэтому предпочитаю не выходить, если чувствую себя плохо. Посмотрим. Я еще не принял решения насчет чемпионата мира. Матч за матчем я доиграю сезон, потом проведу предсезонку, и останется еще полгода. Посмотрим, как я буду себя чувствовать. Надеюсь, у меня получится хорошо провести предсезонку в 2026 году и хорошо завершить этот сезон МЛС, а потом приму решение».
Что до Венесуэлы, то она, как показалось, вскоре после начала второго тайма смирилась с поражением. Поэтому непривычно рано поменяли капитана сборной и ее лучшего снайпера Рондона. Бывший форвард «Рубина», «Зенита» и ЦСКА нужен будет свежим в заключительном туре — в домашней встрече с Колумбией. Победа гарантирует Соломону и его партнерам, среди которых нам лучше других знаком отыгравший пять сезонов за «Ахмат» защитник Анхель, седьмое место и участие в межконтинентальных стыках.
Рекорд Хамеса
05 сент 02:30 Колумбия — Боливия 3:0
Шансы Венесуэлы финишировать на седьмом месте сохранились благодаря Колумбии, которая об этом, естественно, даже не задумывалась. Команда Нестора Лоренсо успешно решала задачу выхода на мировое первенство, и почти целый тайм на ее пути стоял только Лампе. Когда боливийский голкипер ловит кураж, он становится непробиваемой стеной. Несколько колумбийцев успели в этом убедиться, но резкий удар Хамеса Родригеса в ближний угол не оставил вратарю шансов. Так капитан хозяев забрал у Радамеля Фалькао национальный рекорд по числу забитых в отборочных турнирах мячей (14).
Однако этого могло не хватить для первой с октября прошлого года победы, так как Боливия создала отличный момент в редкой контратаке. Только гости свой шанс упустили, а несколько минут спустя Кинтеро отправил в прорыв вколотившего мяч в дальний верхний угол Кордобу. Форвард «Краснодара» эмоционально отметил это событие и обнял главного тренера, который верил в игрока и дождался его первого гола после более чем годичной паузы. В прошлый раз Джон забивал за национальную команду в июле 2024-го — в матче Кубка Америки с Панамой.
Боливии, за которую полный матч провел защитник «Акрона» Фернандес, теперь нужно надеяться на то, что колумбийцы не слишком увлекутся празднованием и сохранят мотивацию на Венесуэлу. Правда, и самой Боливии на родном высокогорье нужно обыгрывать Бразилию.
Герои Бьельсы и возвращение Парагвая
05 сент 02:30 Уругвай — Перу 3:0
Едет на ЧМ и Уругвай, который уже привык играть без завершавшего отбывать трехматчевую дисквалификацию Дарвина Нуньеса. В его отсутствие главной ударной силой небесно-голубых стал Родриго Агирре. Давно выступающий в Мексике форвард «Америки» к 30 годам наконец-то дождался вызова в национальную команду. В июне он открыл счет в победном матче с Венесуэлой. Сейчас — повторил номер при помощи ассистировавшего ему экс-динамовца Варелы, а во втором тайме помог Де Арраскаэте удвоить счет. Все-таки у Марсело Бьельсы есть уникальное умение находить не самых очевидных героев. Эту мысль подтверждает и успех поставившего в игре точку Виньяса. Для 27-летнего форварда, который поднялся в испанскую примеру вместе с «Овьедо», это дебютный гол за сборную в отборочных турнирах.
05 сент 02:30 Парагвай — Эквадор 0:0
Парагваю же с динамовцем Касересом в стартовом составе хватило ничьей. Красно-белые сыграют на мировом первенстве впервые с 2010 года, когда им удалось дойти до четвертьфинала. Главный творец этого успеха — аргентинский специалиста Густаво Альфаро, который принял разучившуюся забивать команду по ходу турнира в статусе аутсайдера и полностью изменил ее игру. С новым штабом Парагвай потерпел только одно поражение после беспроигрышной серии из девяти матчей.
Дуглас Сантос в старте у Анчелотти
05 сент 03:30 Бразилия — Чили 3:0
Завершила же тур игравшая позже остальных Бразилия, и в кои-то веки матч с участием пентакампеонов находился на периферии внимания. Команда Карло Анчелотти получила пропуск в мировое первенство, а Чили раньше всех на континенте потерял даже математические шансы попасть хотя бы в стыки. Однако эту игру обязательно запомнят. Во-первых, благодаря первому голу за сборную 18-летнего Эстевао. Во-вторых, из-за отличного выхода на замену Луиса Энрике.
В «Зените» он не играет столь ярко, как прежде на родине, однако после визита домой у вингера словно выросли крылья. Выйдя на замену вместо Эстевао, он за десять минут принял участие в двух результативных атаках. Первая из них — персональное соло Энрике с мягкой подачей в район дальней штанги, где Лукас Пакета буквально внес мяч в ворота. После этого зенитовец, красиво обыграв защитника, мог забивать сам. Совместными усилиями помешали вратарь и перекладина, однако отскок оказался в пользу Бруно Гимараэса. И, конечно, отметим решение Анчелотти включить в стартовый состав только вернувшего себе прежнее спортивное гражданство Дугласа Сантоса, который снова стал в РПЛ легионером.
Автор: Андрей Кузичев