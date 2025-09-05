Ричмонд
Футболист «Зенита» Сантос дебютировал за сборную Бразилии

Игрок провел весь матч против команды Чили.

Источник: Reuters

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 сентября. /ТАСС/. Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос дебютировал за сборную Бразилии по футболу.

Игрок вышел в стартовом составе в домашнем матче отборочного цикла к чемпионату мира 2026 года против команды Чили. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Сантос не отметился результативными действиями, проведя на поле все 90 минут.

Во встрече также принял участие полузащитник «Зенита» Луис Энрике. Он вышел на замену на 66-й минуте, заменив автора победного гола Эстевао. На 72-й минуте игрок сине-бело-голубых сделал голевой пас на Лукаса Пакета.

1 сентября Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о том, что Сантос сменил спортивное гражданство с российского на бразильское. Защитник снова станет легионером в чемпионате России. В ноябре 2024 года ФИФА одобрила смену спортивного гражданства Сантосу с бразильского на российское.

Источник: ФК "Зенит"

Сантосу 31 год, он выступает за «Зенит» с июля 2019 года. В составе «Зенита» футболист стал пятикратным победителем чемпионата России и суперкубка страны, а также дважды выиграл Кубок России. За петербургский клуб защитник провел 226 матчей в различных турнирах, забил 9 мячей и отдал 34 голевые передачи.

Ранее Сантос выступал за бразильские «Наутико» и «Атлетико Минейро», испанскую «Гранаду» и итальянский «Удинезе». В составе «Атлетико Минейро» он стал победителем Кубка Бразилии (2014) и Суперкубка Южной Америки (2014), в котором встречаются победители двух главных клубных турниров континента — Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка. В составе сборной Бразилии Сантос стал олимпийским чемпионом в 2016 году.