Роналду в Армении: раздавал автографы, довел ребенка до слез и оформил дубль

Для Криштиану Армения — одна из любимых сборных. Помимо нынешнего дубля и хет-трика в 2015 году форвард забивал этой команде еще дважды — в 2007 и 2014 годах. Всего на счету у Роналду семь голов за пять встреч против сборной Армении — вероятно, в следующий раз прием в Ереване будет чуть холоднее.