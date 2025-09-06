Роналду в Армении: раздавал автографы, довел ребенка до слез и оформил дубль

В последнем туре отборочного турнира чемпионата мира по футболу Португалия приехала в гости к сборной Армении. Вместе с ней прибыл главная звезда команды — Криштиану Роналду. И ярко провел время в Ереване.
Роналду встречал весь город
Криш в составе сборной прилетел в Ереван пару дней назад — и, кажется, вся столица пришла посмотреть на нападающего «Аль-Насра».
Люди были как в терминале, так и за пределами аэропорта.
Впрочем, сам Роналду оказался не очень дружелюбен — даже оттолкнул назойливого фаната, который прорвался к нему через кордон охраны ради селфи.
Местную публику можно понять — последний раз форвард приезжал к ним 10 лет назад, в 2015 году. Тогда Португалия играла с Арменией в отборе на чемпионат Европы — и победила 3:2 благодаря хет-трику Криштиану.
Автографы и слезы
Неудержимые фанаты добрались до Роналду даже в отеле — на видео попало, как один из них пытался сфотографироваться с кумиром. Криштиану снова не одобрил затею.
Правда, по дороге на матч нападающий все же уделил внимание поклонникам — вернее, одному юному тяжелобольному болельщику. Ему он расписался на футболке.
Уже на стадионе Роналду осчастливил армянского мальчика, который выводил его на игру — тот расплакался, стоя рядом с португальцем.
Дубль любимой сборной
После стартового свистка весь позитив закончился — Португалия была беспощадна. Уже на 10-й минуте счет открыл Жоау Феликс, а на 21-й отличился Роналду. Он же еще раз забил на 46-й, а всего Армения пропустила от гостей пять безответных мячей.
Для Криштиану Армения — одна из любимых сборных. Помимо нынешнего дубля и хет-трика в 2015 году форвард забивал этой команде еще дважды — в 2007 и 2014 годах. Всего на счету у Роналду семь голов за пять встреч против сборной Армении — вероятно, в следующий раз прием в Ереване будет чуть холоднее.
Артем Белинин
Эгише Меликян
Роберто Мартинес
Жоау Феликс
(Жоау Канселу)
10′
Криштиану Роналду
(Педру Нету)
21′
Жоау Канселу
32′
Криштиану Роналду
46′
Жоау Феликс
62′
16
Генри Авагян
3
Эрик Пилоян
26′
13
Камо Оганесян
4
Георгий Арутюнян
2
Сергей Мурадян
8
Эдуард Сперцян
21
Наир Тикнизян
79′
19
Эдгар Григорян
23
Ваган Бичахчян
60′
7
Эдгар Севикян
6
Угочукву Иву
86′
15
Нарек Агасарян
11
Тигран Барсегян
79′
22
Жирайр Шагоян
10
Лукас Мануэль Селаррайян
60′
17
Грант-Леон Ранос
1
Диогу Кошта
8
Бруну Фернандеш
15
Жоау Невеш
23
Витор Феррейра Витинья
14
Гонсалу Инасиу
3
Рубен Диаш
20
Жоау Канселу
79′
6
Жоау Пальинья
19
Нуну Мендеш
66′
2
Нуну Тавареш
18
Педру Нету
46′
16
Франсишку Тринкан
7
Криштиану Роналду
57′
9
Гонсалу Рамуш
11
Жоау Феликс
66′
13
Педру Гонсалвеш
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
