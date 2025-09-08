«Полное безумие». Скандалище между «ПСЖ» и сборной Франции из-за травмы Дембеле

К слову, Дембеле получил повреждение задней поверхности бедра в матче с «Тулузой» (6:3) — заключительном перед паузой в Лиге 1. Но в игре за сборную он травмировал другую ногу. «Усман был в хорошем состоянии, — оправдывался после матча главный тренер сборной Франции Дидье Дешам. — В противном случае я не взял бы его на матч. Кроме того, Дембеле повредил не то бедро, что во встрече Лиги 1. Травмы могут быть и у тех, кто не испытывал ранее никакого дискомфорта. Будь у меня хоть какие-то сомнения или опасения, я бы вызвал в сборную другого футболиста. Однако Дембеле был готов к выходу на поле».