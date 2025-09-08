Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Косово
2
:
Швеция
0
П1
1.09
X
10.75
П2
52.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Швейцария
3
:
Словения
0
П1
1.00
X
17.20
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Беларусь
0
:
Шотландия
2
П1
100.00
X
17.20
П2
1.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Гибралтар
0
:
Фарерские острова
1
П1
100.00
X
7.93
П2
1.10
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Арсенал
0
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Сокол
1
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Нефтехимик
1
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Чайка
0
«Мне выпустить на поле журналистов?» Тренер сборной Франции в ярости из-за «ПСЖ»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на критику со стороны «Пари Сен-Жермен», который упрекнул штаб национальной команды в травмах ведущих игроков команды Усмана Дембеле и Дезире Дуэ.

Источник: Reuters

Слова специалиста приводит RMC Sport.

«А что дальше? Мне будут звонить из “Баварии”, потом — из “Реала”? Может, мне журналистов на поле выпустить? Нам нужно быть серьезными. Решения остаются за мной. У меня есть штаб, и это моя ответственность. В этом наши интересы расходятся с клубными, но я всегда учитываю разные возможности и оцениваю состояние игроков», — заявил Дешам.

Дембеле и Дуэ получили повреждения в отборочном матче ЧМ-2026 против сборной Украины (2:0) и выбыли на шесть и на четыре недели соответственно. «ПСЖ» обратился к сборной, подчеркнув, что еще до начала сборов национальной команды клуб направил федерации материалы о допустимой нагрузке и рисках травм футболистов. В «ПСЖ» выразили сожаление, что эти рекомендации не были приняты во внимание, а с клубом не проводились консультации.

Украина
0:2
Первый тайм: 0:1
Франция
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа D
5.09.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Tarczynski Arena
Главные тренеры
Сергей Ребров
Дидье Дешам
Голы
Франция
Майкл Олисе
(Брэдли Барколя)
10′
Килиан Мбаппе
(Орельен Тшуамени)
82′
Составы команд
Украина
12
Анатолий Трубин
2
Ефим Конопля
9
Алексей Гуцуляк
13
Илья Забарный
22
Николай Матвиенко
6
Иван Калюжный
17
Александр Зинченко
87′
16
Назар Волошин
20
Александр Зубков
76′
7
Владислав Ванат
8
Георгий Судаков
82′
14
Олег Очеретько
11
Артем Довбик
76′
21
Александр Назаренко
18
Егор Ярмолюк
82′
19
Артем Бондаренко
Франция
16
Майк Меньян
3
Люка Динь
10
Килиан Мбаппе
15
Ибраима Конате
4
Дайот Упамекано
13
Ману Коне
8
Орельен Тшуамени
5
Жюль Кунде
90′
17
Мало Гюсто
20
Брэдли Барколя
76′
14
Адриен Рабьо
12
Дезире Дуэ
46′
7
Усман Дембеле
82′
19
Юго Экитике
11
Майкл Олисе
90′
18
Магнес Аклиуш
Статистика
Украина
Франция
Удары (всего)
7
16
Удары в створ
2
6
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
4
4
Фолы
10
8
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти