«Мне выпустить на поле журналистов?» Тренер сборной Франции в ярости из-за «ПСЖ»

Слова специалиста приводит RMC Sport.
«А что дальше? Мне будут звонить из “Баварии”, потом — из “Реала”? Может, мне журналистов на поле выпустить? Нам нужно быть серьезными. Решения остаются за мной. У меня есть штаб, и это моя ответственность. В этом наши интересы расходятся с клубными, но я всегда учитываю разные возможности и оцениваю состояние игроков», — заявил Дешам.
Дембеле и Дуэ получили повреждения в отборочном матче ЧМ-2026 против сборной Украины (2:0) и выбыли на шесть и на четыре недели соответственно. «ПСЖ» обратился к сборной, подчеркнув, что еще до начала сборов национальной команды клуб направил федерации материалы о допустимой нагрузке и рисках травм футболистов. В «ПСЖ» выразили сожаление, что эти рекомендации не были приняты во внимание, а с клубом не проводились консультации.
Сергей Ребров
Дидье Дешам
Майкл Олисе
(Брэдли Барколя)
10′
Килиан Мбаппе
(Орельен Тшуамени)
82′
12
Анатолий Трубин
2
Ефим Конопля
9
Алексей Гуцуляк
13
Илья Забарный
22
Николай Матвиенко
6
Иван Калюжный
17
Александр Зинченко
87′
16
Назар Волошин
20
Александр Зубков
76′
7
Владислав Ванат
8
Георгий Судаков
82′
14
Олег Очеретько
11
Артем Довбик
76′
21
Александр Назаренко
18
Егор Ярмолюк
82′
19
Артем Бондаренко
16
Майк Меньян
3
Люка Динь
10
Килиан Мбаппе
15
Ибраима Конате
4
Дайот Упамекано
13
Ману Коне
8
Орельен Тшуамени
5
Жюль Кунде
90′
17
Мало Гюсто
20
Брэдли Барколя
76′
14
Адриен Рабьо
12
Дезире Дуэ
46′
7
Усман Дембеле
82′
19
Юго Экитике
11
Майкл Олисе
90′
18
Магнес Аклиуш
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти