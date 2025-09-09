«Не уйдёт сам — примем меры». Победителя Евро со скандалом выжили из сборной Азербайджана

Карьера Сантуша покатилась вниз после ЧМ-2022, на котором тренер рассорился с Криштиану Роналду, оставив звезду в запасе, и вылетел с Португалией в четвертьфинале. В декабре того года по окончании турнира ему указали на дверь. Разумеется, выбирая между Фернанду и лучшим бомбардиром в истории, федерация оказалась на стороне Криштиану. Портить отношения с Роналду себе дороже. Затем Сантуш всего девять месяцев и шесть матчей проработал со сборной Польши и три месяца — с турецким «Бешикташем». Результаты разочаровывали везде. Хотя специалист-то Фернанду действительно высококлассный. Он доказывал это и в «Порту», где завоевал пять трофеев (включая чемпионский титул), и в Греции, где четырежды признавался лучшим тренером года в стране.