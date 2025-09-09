Ричмонд
Гол Роналду с пенальти помог сборной Португалии победить Венгрию в матче отбора к ЧМ

Завершился матч 2-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Венгрии и Португалии.

Источник: Getty Images

Игра проходила на стадионе «Пушкаш Арена» (Будапешт, Венгрия). Матч закончился со счётом 3:2 в пользу гостей.

На 21-й минуте счёт в игре открыл нападающий хозяев Барнабаш Варга. На 36-й минуте полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва восстановил равновесие. На 58-й минуте форвард Криштиану Роналду вывел гостей вперёд, забив гол с пенальти. На 84-й минуте Барнабаш Варга оформил дубль. На 86-й минуте защитник Жоау Канселу забил победный мяч сборной Португалии.

В 1-м туре квалификации к чемпионату мира 2026 года сборная Португалии разгромила Армению со счётом 5:0. В свою очередь, Венгрия сыграла вничью с Ирландией (2:2).

Венгрия
2:3
Первый тайм: 1:1
Португалия
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа F
9.09.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Puskas Arena
Главные тренеры
Марко Росси
Роберто Мартинес
Голы
Венгрия
Барнабаш Варга
21′
Барнабаш Варга
84′
Португалия
Бернарду Силва
36′
Криштиану Роналду
58′
Жоау Канселу
86′
Составы команд
Венгрия
12
Балаж Тот
7
Лоик Него
19
Барнабаш Варга
57′
6
Вилли Орбан
4
Аттила Салаи
10
Доминик Собослаи
11
Милош Керкез
90′
15
Мартон Дардаи
14
Бендегуз Болла
90′
13
Жомбор Грубер
18
Жолт Надь
60′
23
Бенце Этвеш
17
Каллум Стайлс
81′
8
Милан Виталиш
21
Алекс Тот
60′
16
Даниэль Лукач
Португалия
1
Диогу Кошта
19
Нуну Мендеш
10
Бернарду Силва
77′
20
Жоау Канселу
3
Рубен Диаш
21
Рубен Невеш
15
Жоау Невеш
79′
6
Жоау Пальинья
90′
18
Педру Нету
79′
11
Жоау Феликс
8
Бруну Фернандеш
66′
16
Франсишку Тринкан
7
Криштиану Роналду
87′
4
Антониу Силва
23
Витор Феррейра Витинья
87′
9
Гонсалу Рамуш
Статистика
Венгрия
Португалия
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
5
15
Удары в створ
2
7
Угловые
1
6
Фолы
6
9
Офсайды
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Эрик Ламбрехтс
(Бельгия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти