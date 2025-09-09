Гол Роналду с пенальти помог сборной Португалии победить Венгрию в матче отбора к ЧМ

Игра проходила на стадионе «Пушкаш Арена» (Будапешт, Венгрия). Матч закончился со счётом 3:2 в пользу гостей.
На 21-й минуте счёт в игре открыл нападающий хозяев Барнабаш Варга. На 36-й минуте полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва восстановил равновесие. На 58-й минуте форвард Криштиану Роналду вывел гостей вперёд, забив гол с пенальти. На 84-й минуте Барнабаш Варга оформил дубль. На 86-й минуте защитник Жоау Канселу забил победный мяч сборной Португалии.
В 1-м туре квалификации к чемпионату мира 2026 года сборная Португалии разгромила Армению со счётом 5:0. В свою очередь, Венгрия сыграла вничью с Ирландией (2:2).
Марко Росси
Роберто Мартинес
Барнабаш Варга
21′
Барнабаш Варга
84′
Бернарду Силва
36′
Криштиану Роналду
58′
Жоау Канселу
86′
12
Балаж Тот
7
Лоик Него
19
Барнабаш Варга
57′
6
Вилли Орбан
4
Аттила Салаи
10
Доминик Собослаи
11
Милош Керкез
90′
15
Мартон Дардаи
14
Бендегуз Болла
90′
13
Жомбор Грубер
18
Жолт Надь
60′
23
Бенце Этвеш
17
Каллум Стайлс
81′
8
Милан Виталиш
21
Алекс Тот
60′
16
Даниэль Лукач
1
Диогу Кошта
19
Нуну Мендеш
10
Бернарду Силва
77′
20
Жоау Канселу
3
Рубен Диаш
21
Рубен Невеш
15
Жоау Невеш
79′
6
Жоау Пальинья
90′
18
Педру Нету
79′
11
Жоау Феликс
8
Бруну Фернандеш
66′
16
Франсишку Тринкан
7
Криштиану Роналду
87′
4
Антониу Силва
23
Витор Феррейра Витинья
87′
9
Гонсалу Рамуш
Главный судья
Эрик Ламбрехтс
(Бельгия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти